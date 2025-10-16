今年婚育宅拚千戶 六都獨缺台中

今年中央社宅釋出的逾千戶婚育宅主要分布在五都，唯獨台中市沒有。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕面對居住負擔不斷加重、又有少子化的國安議題，行政院九月力推「婚育宅專案」，希望透過租金補貼、長年期社宅租約，作為育兒家庭的後盾；根據國家住宅與都市更新中心昨最新發布，今年中央社宅釋出的逾千戶婚育宅主要分布在五都，唯獨台中市沒有。

今年中央社宅提供做為婚育宅預計為一〇二二戶，新北市有四九〇戶居冠，第二名是高雄市的二八二戶，之後依序為台南市一二一戶、桃園市六十六戶及台北市六十三戶。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，社宅政策正從生產興建期逐步進入完工後釋出招租的供給階段，未來若累積充足數量，對於住宅政策及社會福利的推動將產生更強大的籌碼與力量。

今年釋出的一〇二二戶婚育宅中，有七六一戶將在十月底首度對外招租。房產業者指出，婚育宅專案主要是將中央興建的社宅，至少保留二成戶數給新婚及育有六歲以下的家庭優先入住，其中育兒家庭的社宅租期最長可達十二年。

中央社宅租金定價共分三級，第一級為低收入、中低收入戶，是市場租金行情打三至四折；第二級也就是每人每月平均所得低於最低生活費一．五倍，租金為行情打六至七折，軍警消也列入第二級；第三級是每人每月平均所得最低生活費在一．五倍，且不超過三．五倍，租金打八折。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政策可協助新婚生育家庭降低負擔。馨傳不動產智庫執行長何世昌則認為，社宅選址若集中在都會區，帶來的負面效果可能會加劇都市化現象；若社宅選址位於交通便捷的蛋白區，不僅能減緩都會中心承載壓力，也能提升蛋白區人口與平衡區域發展。

