761戶中央婚育宅首登場 10/27開放申請

國家住宅與都市更新中心昨公告第四季中央社會住宅招租資訊，釋出台北市、新北市及高雄市等7處，共1831戶。圖為新北市林口世大運選手村社宅。 （國家住都中心提供）

國家住都中心公告 雙北、高市共7處、1831戶社宅招租

〔記者徐義平／台北報導〕國家住宅與都市更新中心昨公告第四季中央社會住宅招租資訊，釋出台北市、新北市及高雄市等七處，共一八三一戶，其中北市「自慢藏」都更分回戶、新北市林口世大運選手村社宅等二處、合計四九四戶都規劃為「婚育宅專案」，其它五處各保留二成戶數作為婚育宅，合計七六一戶、占比超過四成，預計十月二十七日開放申請。

第四季中央社宅招租包括新北市三重區「富貴．好室」、高雄市三民區「美都．安居」、「明仁．好室」以及鳳山區「鳳誠．安居A」、「鳳誠．安居」，還有北市「自慢藏」都更分回戶、新北市林口世大運選手村等共七處，其中七六一戶留給婚育宅、占比約四十一．五六％。

請繼續往下閱讀...

國家住都中心執行長柯茂榮表示，社會住宅在居住正義政策上扮演關鍵角色，前任總統蔡英文任內，規劃八年二十萬戶社宅，包括直接興建十二萬戶、包租代管八萬戶，而直接興建戶數中，住都就包辦六．九萬戶；現任總統賴清德接棒規劃八年社宅總數要達到五十萬戶，其中直接興建規劃十三萬戶、包租代管規劃十七萬戶，而直接興建的十三萬戶中，住都預計要負責戶數大約七成。

明年規劃婚育宅1050戶

國家住都中心自第二季啟動中央社宅公開招租模式，今年全年預計釋出招租戶數共四八六四戶、其中婚育宅有一〇二二戶、占整體招租戶數約二十一．〇一％；明年全台預計半數縣市由中央興建的社宅將完工，主要分布在二十二處，推估戶數五二五一戶，婚育宅規劃戶數約一〇五〇戶。

國家住都中心表示，婚育宅資格分為新婚二年內，以及育有六歲以內的學齡前家庭，前者租期為三加三、共六年，後者最長達十二年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法