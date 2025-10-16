FIDO免密碼革命 酷澎領先打造電商新防線

Coupang酷澎台灣資安總監周彥儒（右起）、數位產業署平台經濟組副組長鍾佳蓉、一卡通票證副總經理闕大順於數位信任論壇合影，共同探討強化台灣數位信任環境的技術應用場景。（Coupang酷澎台灣提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕在數位交易已成日常的時代，身分驗證機制正面臨根本挑戰。傳統「密碼＋簡訊驗證碼（OTP）」雙因子認證，雖曾是資安標配，卻早已無法抵擋釣魚攻擊與人為疏失。駭客不再硬攻系統，而是繞過人性防線，讓密碼成為最脆弱的一環。

面對此一困境，全球科技巨擘早在2012年組成FIDO聯盟，推動以公私鑰加密取代密碼。其核心機制—FIDO Passkey，讓私鑰永不離開使用者裝置，登入驗證改由生物辨識完成，既安全又便利。此技術已獲歐盟與美國政府認證，足以支撐金融交易與法律簽署，堪稱數位信任的基礎建設。

台灣在此浪潮中亦開始加速布局。數位發展部近年推動「產業數位信任推動工作小組」，鼓勵企業導入FIDO機制。美商Coupang酷澎今年率先響應，成為台灣首家導入FIDO Passkey的國際電商。酷澎不僅自籌經費導入技術，更攜手台灣數位信任協會，展現企業對資安的高度承諾。

業界觀察，酷澎此舉不只是技術升級，更是對消費者信任的投資。在AI與金融科技融合加速的時代，身分即資產、信任即競爭力。FIDO不只是防堵風險，更是建立「信任經濟」的起點。台灣若能在此革命中搶得先機，將不只是守住資安，更能為數位經濟注入新動能。

