陽信銀行穩健成長 前3季稅前EPS 1.295元

陽信銀行今年前3季累積稅前淨利達49.05億元，較去年同期成長8%，營運規模與自有資本穩健成長。（陽信銀提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕陽信銀行今年前3季累積稅前淨利達49.05億元，較去年同期成長8%；稅前每股盈餘1.295元，9月份單月稅前淨利4.51億元。另逾放比0.12%、備抵呆帳覆蓋率922.67%，仍維持優質水準。截至第3季，總資產為7999億元，淨值達556億元，較去年同期分別上升7%及11%，營運規模與自有資本穩健成長。

認股積極踴躍 完成現增10億元

為強化資本結構及提升業務成長，已順利完成現金增資10億元，可提高資本適足率。除原股東及員工積極認購外，亦獲得客戶踴躍支持，超額認股金額逾1倍，顯示該行已贏得投資人的信任與肯定，今年完成現增10億元加計113年盈餘轉增資15.15億元，預計10月底資本額將可達404億元。

請繼續往下閱讀...

陽信銀行推出「活期存款加碼優惠專案」，自即日起至今年12月20日止，凡企業戶或個人戶以新資金匯入指定活期帳戶，即可享有加碼利率回饋。企業戶新資金享活期存款牌告利率加碼0.125%，每戶最高限額為10億元；個人戶則享活儲牌告利率加碼0.23%，每戶最高限額為5億元，超過部分依一般牌告利率計息。

辦卡首刷陽信卡 月月請你吃早餐

陽信銀行推出新戶好禮「辦卡首刷陽信卡 月月請你吃早餐」活動，即日起至今年12月31日，新戶申辦指定陽信信用卡並申辦電子帳單或綁定陽信帳戶自動扣款，於核卡後6個月內，每月不限金額任刷1筆，次月即可獲得全家59元早餐電子兌換券乙份。另自即日起至明年1月8日止，使用陽信悠遊VISA金融卡至全聯福利中心，以悠遊卡功能消費扣款，單筆金額滿新台幣300元，並於結帳時先出示全聯福利卡或App會員，享200點全聯福利點回饋，活動詳情以陽信官網公告為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法