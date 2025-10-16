盤勢分析》台積電法說登場 留意後續發展

儘管美中貿易緊張情勢衝擊市場情緒，台股基本面依然穩健，台積電法說會今日登場，身為AI與HPC高效晶片代工霸主，財報成績與營運展望必定動見觀瞻。（示意圖，中央社）

雖美中貿易緊張局勢延燒，但聯準會主席鮑爾釋出鴿派說帖，暗示再次降息並結束縮表，激勵台股昨日震盪走高，資金湧入即將召開法說會的台積電（2330），搭配載板三雄南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037），以及散熱概念股雙鴻（3324）、奇鋐（3017）積極表態，終場加權指數大漲482.56點，收在27275.71點，成交量5214.29億元。

在三大法人動向，外資昨賣超147.3億元、投信賣超11.1億元、自營商買超28.07億元，合計賣超130.33億元；外資台指期淨空單減少5773口，累積外資台指期淨空單降至約2.16萬口。

野村投信認為，儘管美中貿易緊張情勢衝擊市場情緒，台股基本面依然穩健，AI產業展望持續強勁，第4季行情仍可期待，在輝達與OpenAI等美股科技股表現亮眼的帶動下，台股有望延續多頭格局；建議操作上逢低單筆或定期定額分批布局具基本面支撐的績優股，台股基金則具備攻守兼備的特性，可作為中長期投資配置。

元大投顧認為，由技術面觀察，大盤多頭架構並未轉向，但考量波段累積漲幅超過1萬點，若籌碼經過換手整理，月、季線正乖離適度回調，有助後續盤勢發展；另一方面，權值王台積電法說會今日登場，身為AI與HPC高效晶片代工霸主，財報成績與營運展望必定動見觀瞻。（記者張慧雯）

