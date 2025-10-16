熱門股》搭上AI列車 飛宏帶量漲停

飛宏（2457）積極提升AI伺服器電源市場參與度，獲得市場買盤進場布局。（資料照）

電源供應器廠飛宏（2457）積極提升AI伺服器電源市場參與度，受惠於股價低於同業，獲得市場買盤進場布局，帶動昨日股價帶量大漲，終場收在漲停價27.6元，創下近半年波段高點，成交量2.46萬張。

不過外資昨賣超飛宏604張、自營商買超1182張，3大法人合計買超578張。飛宏近年致力於將旗下電源供應器技術深入整合高頻、高效率技術，目標達到「輕薄短小、高效能、高可靠度、智能控制與環保再生材料使用」。

除了AI伺服器、儲能與電動樁領域，飛宏也將目光看向機器人產業鏈，因應工業4.0及智慧工廠，老年化社會居家照護、少子化勞動力缺乏、疫情下非接觸防護及服務等，使得各種工業型、服務型機器人需求上升，範圍涵蓋自主移動機器人、自主移動車、人形機器人與無人機，因此管理層看好鋰電池充電器是呈現正相關的成長趨勢。（記者方韋傑）

