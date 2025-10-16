星宇航：明年飛進歐洲 營收較今年成長

與寒舍集團旗下的請客樓及辰園合作，是星宇航空首次將米其林星級餐廳菜色正式引進機場貴賓室。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）策略長劉允富昨指出，受惠日圓貶值，以及美國關稅戰議題逐步鈍化，公司第4季營收可望較第3季成長；而在日圓短期不易大幅升值、以及新機加入營運下，明年營收也可望較今年成長。

首架A350-1000年底交付 明年再交付5架

劉允富昨在星宇航空機場貴賓室引進寒舍（2739）星級料理活動後表示，星宇首架A350-1000將在年底交付，明年則預計交付5架；另外，貨機原預計2027年交機，但因飛機製造商供應鏈問題尚未解決，將遞延到2028年交付。

請繼續往下閱讀...

Q4日本、美國線訂位顯著提升

劉允富指出，日本、美國線第3季因地震說、關稅議題，呈現旺季不旺，而在日圓貶值、關稅議題淡化下，目前觀察，日本、美國第4季訂位狀況有顯著提升，東南亞訂位狀況則是維持穩定，因此公司第4季營運可望較第3季成長。

星宇航空機場貴賓室 引進寒舍星級料理

在新航點方面，劉允富說，目前正在等待空中巴士A350-1000的新機交付，若交機進度順利，規劃明年下半年將開出第1個歐洲航點，預計在米蘭、布拉格、赫爾辛基3個航點選1個，北美新航點則可望是在內陸或是東岸，預期未來1至2年內開出。

北美新航點 未來1至2年內開出

航空貨運方面，劉允富指出，在貨機尚未加入下，目前是利用客機機腹載貨，飛行長程線的廣體客機機腹除裝載旅客的行李外，尚有10-12噸、甚至15噸的載貨量；而運價方面，雖然不少外籍航空來台搶貨，整體艙位量較去年同期成長30-40%以上，但台灣出口仍具領先優勢，目前可說是供需平衡、價格穩健，且貨物以半導體、AI伺服器等高價值器材為主。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法