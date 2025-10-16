鴻海劉揚偉：AI終將走向實體 長期仍有成長空間

鴻海董事長劉揚偉昨日出席金管會「台灣週」論壇，表示AI終將走向實體，此過程需要極為龐大的運算力支撐，顯示AI長期仍有成長空間。 （記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠鴻海（2317）董事長劉揚偉昨日出席金管會舉辦的「台灣週」論壇活動，會後接受媒體聯訪時表示，人工智慧（AI）的發展「現在還剛開始」，產業正從狹義AI邁向通用AI，未來更將走向超級AI（ASI）階段。他指出，AI技術正由「對話模型」進展到「任務代理」形式，最終將走向「實體AI」，此過程需要極為龐大的運算力支撐，顯示AI長期仍有成長空間。

劉揚偉提到，OpenAI執行長Sam Altman最近公開的願景，是希望「每週能生產1個Gigawatt的算力」，並估算每Gigawatt相當於約500億美元投資，「每週500億美元」的速度足以顯示AI市場規模之巨大。他強調，目前AI應用尚未真正深入各行各業，未來滲透到更多實體產業後，將帶動更大的基礎建設需求。

高密度算力機櫃 長期需求

鴻海近年積極布局AI伺服器與資料中心基礎架構，參與全球主要雲端客戶的AI專案，從高效能伺服器、電力模組到液冷散熱均有完整解決方案。劉揚偉此次的發言，也被市場視為延續鴻海在OCP全球高峰會中所揭示的方向，呼應產業對兆瓦級AI資料中心與高密度算力機櫃的長期需求。

針對媒體詢問是否將在本月GTC活動期間與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳會面，劉揚偉表示「應該會」，並透露將參加會前座談，討論未來合作與產業趨勢。他也補充，Sam Altman近期訪台也曾到鴻海公司開會，「談了很多，重點在未來的工作與合作」，範圍不僅限於伺服器。

美中稀土博弈

鴻海「尚未被影響」

至於外界關注的美中稀土與科技管制議題，劉揚偉回應，如果對立情勢持續升溫，確實會對各行各業造成影響，但目前觀察到的短期衝擊仍有限，且鴻海「尚未被影響」。集團目前透過持續推進多區布局與供應鏈分散策略，確保生產與出貨穩定。

