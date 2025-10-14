憂晶片關鍵技術流向中國母公司 荷蘭政府接管安世半導體

荷蘭政府週日表示，因擔心其關鍵技術可能被轉移至中國，對荷蘭及歐洲的經濟安全構成風險，已接管中國晶片製造商聞泰科技旗下的荷蘭安世半導體。（路透）

對經濟安全構成風險

〔編譯盧永山／綜合報導〕荷蘭政府週日表示，已接管中國晶片製造商聞泰科技旗下的荷蘭安世半導體（Nexperia），因擔心其關鍵技術可能被轉移至中國，對荷蘭及歐洲的經濟安全構成風險。週一聞泰股價開盤後跳空跌停，並鎖死到收盤。

荷蘭經濟事務部九月三十日對安世下達「部長令」，要求安世及旗下所有子公司等全球三十個主體，一年內不得對其資產、智財權、業務及人員等做任何調整。荷蘭企業法庭同時裁決，聞泰對安世的控制權除了保留的一股外，暫時失去對剩餘九十九股的股東權利（如治理權和投票權等），導致聞泰暫時失去對安世的控制權。

荷蘭經濟事務部援引「貨物供應法」對安世進行干預，指此舉是為防止在緊急情況下安世可能無法供應晶片的潛在風險。聞泰於二〇一八年斥資三十六億美元收購安世，後者主要生產用於汽車與消費性電子產品的半導體元件，而聞泰去年被美國列入「實體清單」。

聞泰發布聲明，指荷蘭政府以「莫須有的國安」理由凍結安世全球營運，已啟動法律與外交途徑，要求立即撤銷錯誤指令。

