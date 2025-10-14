財經青紅燈》健亞收購案的影武者

國內藥廠健喬（4114）9月中旬宣布以24元公開收購另一家藥廠健亞（4130），上週結果揭曉，收購股份不到4%，跌破市場眼鏡，因為溢價30%收購，散戶比重占多數的健亞股東卻不買帳，確實讓人嘖嘖稱奇。

其實這場公開收購戰也有不少值得議論之處，還沒被公開的是，健喬今年3月底揭露的年報前十大股東，首度出現了一個「中國信託商業銀行受託保管台企再造壹私募股權投資有限合夥投資」，它是第四大股東，持有1.01萬張。

這是一檔基金，它很特別，今年1月21日才設立，實收出資額6億元，其中中華電信投3億（占50%）、國發基金投2.4億（占40%），由台灣產業創生平台董事長黃日燦創立，從去年底的新聞揭露，主要投資需要轉型的企業及ROE（股東權益報酬率）偏低上市櫃公司，鎖定政府政策重點發展之策略性產業。

去年9月，黃日燦設立的台灣產業創生平台，專訪了健喬公司，得到三個結論，其中一個結論是「健喬信元如果要繼續併購與投資，現有資金恐會力有未逮，可考慮在關鍵時刻找一位富哥哥幫助」，很顯然當初雙方就有默契，從合照也看出雙方的好交情。

所以國發基金投了2.4億元給「台企再造壹私募股權投資有限合夥」，這個基金再去投資健喬成第四大股東，就是所謂的富哥哥，然後打算用健喬當平台去併購其他生技公司，第一個目標就是國發基金是最大單一股東的健亞，這個邏輯看似合理，但為何要選健喬？這家公司有符合「需要轉型的企業及ROE（股東權益報酬率）偏低上市櫃公司，鎖定政府政策重點發展之策略性產業」這樣的條件嗎？國發基金在這裡面到底扮演什麼角色？

雖然這件公開收購案暫時休兵，但攪亂製藥業一池春水的背後影武者已呼之欲出，生技業或許需要整合，但誰適合當那個平台，並不是這幾個人說了算！（陳永吉）

