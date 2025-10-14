盤勢分析》拉長下影線 台股短空長多

台股加權指數昨終場下跌378.5點，收在26923.42點，成交量放大到6053億元。（資料照）

中國針對稀土出口嚴格管制，美國總統川普上週揚言加徵100%中國關稅並限制關鍵軟體出口，美中貿易戰又增溫，引發美股雪崩，費城半導體指數狂瀉6.32%，台股在國慶連假過後迎來補跌壓力測試，外資昨出重拳大賣台股563.1億元，台股開盤向下跳空大跌539點，直接摜破27000點大關，恐慌賣壓大舉出籠，一度狂瀉831點，但隨著川普再度「TACO」釋出願與中國談判，緩和市場緊張情緒，美股期貨盤回穩反彈，台股跌幅快速收斂，台達電（2308）率先翻紅，並創新天價，台積電（2330）買盤也進場拉抬，多數個股開低走高，加權指數終場下跌378.5點，收在26923.42點，成交量放大到6053億元。

三大法人昨合計大賣約678.4億元，其中外資大賣563.1億元、投信賣超7.2億元、自營商賣超108億元；外資台指期淨空單昨大增4309口，累積外資台指期淨空單約3.3萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，台股昨日開低後見到止穩，台積電ADR盤後已反彈5%，美股若可止穩，國際利空反應可告一段落，南亞科（2408）法說會後走勢將牽動記憶體族群，川習會正面看待，降息熱錢持續進駐中低位階標的，美股財報季將有利AI相關行情表現。

統一證券指出，川普對中國釋出願意協商的訊號、台積電法說會倒數、國安基金伺機護盤等利多消息支撐，預期台股指數短空長多，建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股。（記者卓怡君）

