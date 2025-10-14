塑化景氣觸底反彈 南亞、台化、台塑化 Q3報喜虧轉盈

塑化景氣觸底反彈！南亞、台化、台塑化第三季皆順利由虧轉盈。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕塑化景氣觸底反彈！台塑四寶昨日公告9月營收與第三季財報，其中，台塑（1301）、南亞（1303）9月營收分別月成長7%、6.3%，同時南亞、台化（1326）、台塑化（6505）第三季皆順利由虧轉盈，僅台塑微幅虧損，不過，四寶對第四季營運看法分歧。

Q4營運 台塑四寶看法分歧

台塑9月營收140.18億元、月增7%、年減15.8%，主要是配合液鹼外銷客戶船期安排，部分訂單改至9月出貨之故；至於第三季損益，台塑自結稅後小幅虧損6億元、每股虧損0.09元；對於第四季營收，台塑認為傳統旺季來臨，印度執行傾銷稅、PVC價格上漲，看好第四季營收優於第三季。

南亞9月營收221.7億元、月增6.3%、年增3.5%，最令外界矚目的是，第三季獲利寫下近8季以來新高，受到IC載板等高階電子材料產品利益增加、塑膠加工產品獲利穩定，且轉投資皆於第三季轉虧為盈，加上匯損大幅減少，第三季稅後盈餘32.6億元、每股稅後盈餘0.41元，不過，南亞看第四季營收與第三季持平。

台化9月營收230.69億元、月減0.6%、年減16%，主因SM（苯乙烯）下游需求不佳，產銷量減少2.7億元，另台灣醋酸因定檢，配合庫存減少銷售1.6億元；第三季稅後盈餘17.87億元、每股稅後盈餘0.3元，台化預測第四季營收恐略少於第三季。

台塑化9月營收524.95億元、月減3.7%、年減1.6%。台塑化表示，9月原油煉製量因配合定檢，全產品銷售量比8月減少，第三季稅後盈餘85.84億元、每股稅後盈餘0.9元；面對第四季，台塑化認為煉油廠配合年度定檢，平均產能利用率降至79%，輕油裂解廠平均產能利用率與第三季相當，主要還是看國際油價走勢而定。

