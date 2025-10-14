南亞科：DRAM第四季還會漲 明年是不錯的一年

南亞科受惠DRAM價量齊揚，第三季每股稅後盈餘0.5元、終結連11季虧損；圖為南亞科總經理李培瑛。（資料照）

第三季每股賺0.5元 終結連11季虧損

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）昨召開法說會並公布第三季財報，受惠DRAM價量齊揚，第三季每股稅後盈餘0.5元、終結連11季虧損；總經理李培瑛預期，第四季價格還會再漲，公司營運展望正面，比第三季把握度更高，毛利率與獲利將會持續改善，全年是否轉虧為盈還要「繼續努力」，明年也會是很不錯的一年，價格相對穩定，近期客戶端對於長單需求熱絡，尤其DDR4供需缺口「有點大」，南亞科DDR4占營收比重超過一半。

李培瑛表示，DRAM市場在2022、2023年很不好，每家供應商都虧損，2024年年中，受惠生成式AI興起，帶動AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）需求增加，供應商進行產品結構調整，將DDR4、低功耗DDR4轉向生產HBM、DDR5/低功耗DDR5，使得DDR4與低功耗DDR4供給縮減，造成供不應求，帶動市場景氣明顯回升，AI及一般雲端伺服器DRAM需求持續擴大，預期2026年有機會維持成長，AI應用將逐步擴散至非雲端市場，例如邊緣AI等。

他說，PC、手機的新機帶動DDR5/LPDDR5搭載容量升級與更多AI應用；消費型電子終端應用還不會很快轉到DDR5，仍會停在DDR4為主；三大原廠多數產能已轉為生產DDR5與HBM，且很難再轉回DDR4，因生產線並非那麼可彈性調整。

他說，因中長期供給面縮減中，目前DDR4缺口「有點大」，南亞科目前產出比重，DDR4占比超過一半，DDR5占比1成、其他為低功耗DDR3與低功耗DDR4。

南亞科受惠第三季DRAM平均售價季增40%、銷售量季增24%~26%，營收187.79億元，季增78.4%、年增1.3倍，創近14季以來單季新高；毛利率18.5%，較第二季改善39.1個百分點；稅後淨利15.63億元，淨利率8.3%，單季每股稅後盈餘0.5元。

