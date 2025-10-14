「天選之肉」翻版？ 中市控中火污染敗訴

台中市環保局採樣出包被法院打臉，民進黨台中市議會黨團譴責。（記者蘇孟娟攝）

放流水採樣瑕疵多 裁罰被撤銷

〔記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕台中市環保局日前抽檢台中火力發電廠放流水，檢驗超標開罰三十六萬，台電抗告，因根據錄影畫面，環保局稽查人員採樣過程有諸多不合程序行為，台中高等行政法院地方庭裁決台電勝訴免罰；民進黨台中市議會黨團十三日質疑台中市去年發生全國僅見的一塊「天選之肉」被檢出西布特羅，迄今盧市府還說不清楚，這次環保局發生採樣出包以致免罰，公權力蕩然無存，要求台中市長盧秀燕不要只想大位，應專心市政，並要求環保局長陳宏益下台負責。

環保局回應，自二〇一八年起中火違反水污染防治法經環保局處分十四次，開罰逾八七〇〇餘萬元，僅這次有疑義而敗訴，對法院判決予以尊重，但絕不因此停下腳步，將全面強化採樣程序，督促事業單位確實遵守法規並依法辦理；台電則強調，中火放流水均符合標準，因平常監測數值未如此高過，中火檢測有問題就會改進，不會逃避，發現檢測有疑慮，也會力求真相。

這起抽樣烏龍發生在二〇二三年十月，台中市環保局人員前往中火檢測，測得放流水化學需氧量超標四倍而開罰，台電不服抗告，台中高等行政法院勘驗影片發現採樣有瑕疵，無法排除檢體受到污染可能性，判決台電勝訴免罰。

民進黨台中市議會黨團總召王立任指出，環保局被發現未依規定清洗採樣器具、綁帶與手指多次接觸樣本，且無法證明樣品經妥善保存等採樣出包，被法院打臉撤銷裁罰，「專業的檢驗竟不專業」，盧市府公信力蕩然無存。

