與新壽解約金 蔣萬安：輝達願分攤

台北市長蔣萬安表示，輝達願意承受該承受的部分。（記者方賓照攝）

李四川︰待提出方案 若無爭議不需進入協調機制

〔記者何玉華、董冠怡、蔡愷恆／台北報導〕輝達台灣總部選址以台北士林科技園區（北士科）T17、T18基地為首選，台北市政府昨已發文新光人壽提出合意解約，也收到新壽來文希望進入協調機制；台北市副市長李四川表示，不反對進入協調機制，但一定要先有方案，市府、新壽與輝達三方若沒有爭議，就不需要進入協調機制，輝達私下也表示，未來若重新訂地上權契約，願意概括承受給新壽的補償。台北市長蔣萬安則在議會答詢時說，輝達願意承受該承受的部分。

除返還已繳32億權利金 市府估5～8億待協商

蔣萬安昨到市議會進行施政報告並備詢，朝野議員關切與新壽解約的推進，尤其解約金的金額？由市府還是輝達負擔？蔣萬安表示，目前的金額都是媒體的報導，市府不預設立場，要等新壽提出具體條件，告知計算方式，市府會評估合不合理，依程序辦理；輝達也願意承受該承受的部分，等新壽提出後，三方協商。目前新壽權利金已繳二十九億元、土地租金兩億餘元，合計約三十二億餘元。

請繼續往下閱讀...

李四川指出，市府初步估算，除了返還新壽已繳的三十二億餘元，另外還有約五到八億元要再做協商；地政局長王瑞雲補充，未來與新壽談的金額都會公開透明處理。而若重新設定地上權給輝達，市府會找估算師依現在的行情重新估價權利金，經過四年，一定會高於新壽權利金的價格。

秦慧珠表示，若輝達願意出給新壽的錢，是皆大歡喜；李四川答覆說，輝達不可能沒有契約就付錢；議員汪志冰質疑若新壽送議會的補償金漫天要價，豈不是要議會背書。李四川強調，送議會審查是機制上必要程序，而非不合理的價錢要議會背書。

李四川說明，新壽希望有協調機制，但要先有方案，市府不同意、有爭議時，才會進入協調機制；且新壽母公司台新新光金控董事長吳東亮是工商協進會理事長，有這麼高的地位，協調應該會有很好的結果。至於吳東亮說「無法承擔趕走輝達的罪名」，李四川表示，尚未與新壽聯繫，把輝達留在台北，是市府和所有市民的共識。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法