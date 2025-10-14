歐車企難擋中國壓境 8工廠恐關閉

比亞迪等中國競爭對手的出現，可能迫使歐洲汽車製造商關閉多達八座工廠，其中又以斯特蘭提斯（Stellantis）受影響的情況最糟。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕汽車業顧問公司AlixPartners表示，歐洲汽車需求疲軟，加上比亞迪等中國競爭對手的出現，可能迫使歐洲汽車製造商關閉多達八座工廠，其中又以斯特蘭提斯（Stellantis）受影響的情況最糟。

彭博報導，AlixPartners指出，整個歐洲大陸，汽車工廠的產能利用率僅五十五％，嚴重壓垮汽車製造商的利潤，斯特蘭提斯的產能利用率更只有四十五％。

請繼續往下閱讀...

AlixPartners德國總經理皮歐泰克（Fabian Piontek）表示：「今年中國汽車製造商在歐洲的市占率將達五％左右，未來幾年中國品牌將會吃掉歐洲品牌一〇〇萬至二〇〇萬輛的市場，重創歐洲車銷量。」

關閉汽車工廠的成本很高，且須與強大的工人代表進行長時間談判。AlixPartners估計，關閉一座有近一萬名工人的大型汽車工廠，將產生約十五億歐元（約五三四億台幣）的費用，耗時約需一到三年。

斯特蘭提斯重創 部分產線已停工

福斯集團本月關閉德國茨維考（Zwickau）的工廠一週，斯特蘭提斯則暫停生產飛雅特Panda和愛快羅密歐Tonale等車款的產線，未說明何時復工。

歐洲汽車製造商協會的數據顯示，去年歐洲汽車交車量僅成長〇．九％，達到約一三〇〇萬輛。AlixPartners表示，到二〇三〇年，比亞迪和上汽集團旗下的名爵（MG）等中國品牌可能有十％市占率，將加大歐洲汽車製造商削減產能的壓力，屆時將有八座汽車工廠面臨關廠危機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法