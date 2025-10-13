北市府︰因開發不力拒換約 新壽︰盼留下輝達創多贏

輝達總部希望落腳北士科案，台北市副市長李四川（右二）昨舉行記者會，說明將於今天發文新壽，提出共同合意終止契約的要求。（記者方賓照攝）

〔記者何玉華、鄭琪芳／台北報導〕台北市政府以「新新併」為由不同意北士科T17、T18地上權換約，北市府法務局長連堂凱強調，今年三月市府已明確告知新壽T17、T18至今未進行任何開發，依合約履行做出不同意換約的判斷，也就是說是因新壽開發不力而做的決定，並非用此方法來取得土地給輝達。

新壽昨傍晚則以新聞稿表示，將輝達留在台灣是國家級的戰略政策，新壽九個月來也均本最大誠意，盼能促成此事，並於五月與輝達簽訂合作備忘錄（MOU）；七月二十四日台新金控與新光金控合併後，台新新光金控也全力支持此案。就目前困境，台新新光金總經理林維俊本月十日已對外表達，希望各方盡最大努力並透過溝通協調以促使輝達留在台灣。

新壽強調，鑒於北市府與新壽對於如何協力促成輝達盡早入駐北士科T17、T18有不同看法，而雙方各有圖利或背信與否的擔憂，因此新壽籲請北市府依地上權契約約定啟動協調委員會的協調機制，努力共尋最佳解決方法，以創多贏局面。

台北市副市長李四川表示，今年三月、輝達尚未宣布在北士科設台灣總部前，新壽就發文詢問北市府對三塊地地上權換約的意見，當時市府就明確告知，「南港經貿地上權案」已完成並營運，同意換約；「南港轉運站BOT案」工期嚴重落後，須提供趕工計畫，再看同不同意；T17、T18迄今無任何新建，得標三年多還在長草，不同意換約，並非因現在要給輝達，才用這個手段去解約。

新壽是在二〇二二年二月取得土地，雖尚未違反壽險業投資不動產規定，即取得日起五年內須興建完工並符合收益基準，但連堂凱指出，從合理興建期來看，「說明年要蓋完，所有工程的人員都不會相信。」

李四川補充，若無「新新併」，工期就是五年加延長兩年共七年，新壽頂多就是逾期，比照南港轉運站BOT案的方式罰款。但現在是「新新併」，合約有要求須經市府同意，市府不同意就可解約；市府看T17、T18標到三年多還在長草，當然希望拿回來。

