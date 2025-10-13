中擴大管制稀土 學者︰加速全球脫鉤

中國擴大稀土出口管制，學者分析，中國可能會加速與全球科技國家脫鉤。（路透資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中國擴大稀土出口管制，學者分析，中國此舉看似直擊痛點，但可能會加速與全球科技國家脫鉤，而美國也並非毫無準備，除儲備庫存外，也積極加速建置產能，評估美國走向環保導向的稀土精煉技術以擴充產能，甚至比各界預期更快就能量產。

稀土是國際強權角力的重要戰略資源，涵蓋半導體、通訊設備、AI伺服器、國防軍工產業、電動車、機器人、再生能源等產業。中國憑藉政策助力，打造具成本優勢且完整的垂直整合生態系，掌握全球逾九成稀土精煉產能，壟斷全球稀土市場，自美中貿易戰以來，即不斷揚言祭出稀土出口管制，以威脅美國。

請繼續往下閱讀...

中經院副院長陳信宏表示，中國稀土禁令短期可能對各國造成相當程度的衝擊，西方國家已意識到稀土的戰略價值，中國此舉可能加速脫鉤，但實質脫鉤還需時間發酵。

不具名學者認為，中國遲早會打出稀土管制牌，美國並非毫無準備，已積極重建本土化稀土供應鏈，例如川普在首個任期首度將稀土納入國防生產法，美國稀土材料公司MP Materials今年七月獲美國政府投資數十億美元擴增產能，美國國防部也成為其最大股東。

此外，由於稀土的溶劑萃取法是重污染製程，美國鼓勵替代技術，從廢棄電子產品、污水、工業副產物來回收稀土循環再製，美國要加大政策力道加速發展環保的稀土精煉技術並量產，具技術可行性，可能比各界預期得還要更快實現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法