中國打稀土牌 後座力恐自傷

中國近日祭出最嚴厲的稀土出口管制措施，將嚴重削弱自己在稀土礦物的壟斷地位，因為其他國家會逐漸開發替代來源。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕就在美中貿易戰似乎和緩之際，中國近日祭出最嚴厲的稀土出口管制措施，美國總統川普隨即宣布對中國輸美產品加徵一〇〇％關稅，雙方緊張關係升高。專家指出，這除了是中國對美國九月底擴大制裁清單的回應，以及中國領導人習近平試圖在十月底舉行的川習會前提高談判籌碼，也可能與習的權力焦慮有關，意在中共二十屆四中全會召開前以強硬姿態鞏固個人地位。

智庫「亞洲協會政策研究所」副總裁、前美國資深貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）表示，美中之間剛形成的和緩氣氛其實非常脆弱，北京越來越強硬，自認占了上風，但川普的反制顯示，這場遊戲不是只有一方能玩。

各國將開發稀土替代來源

哈佛大學經濟學家羅戈夫（Kenneth Rogoff）指出，中國此舉是戰略性動作，以展示其也有談判籌碼；但從長遠來看，中國將會是輸家，北京會因此嚴重削弱自己在稀土礦物的壟斷地位，因為其他國家會逐漸開發替代來源。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾則說，北京的行動是「對美國的經濟宣戰」，也是對川普總統爭取公平貿易努力的一記耳光，呼籲美國應透過立法，終止給予中國的貿易優惠待遇，建立美國礦物供應鏈，並以出口管制遏制中國科技產業。

海外民運人士王丹在其網路節目《王丹學堂》發表評論指出，中國政策在短期內大轉彎，不是單純的經濟報復，而是中共內部權力運作和對外姿態的交叉產物；外交政策劇烈擺盪可能是出於政治壓力和權力博弈的反應，因此政策轉彎的第一個訊號是中國的內部權力不穩。

王丹說，中共二十屆四中全會即將在二十日召開，習在會前對美國展現強硬姿態，以確保黨內共識和個人地位穩固，因為國家面臨外部壓力時，領導人以民族利益捍衛者的面目出現，能強化自身合法性。

