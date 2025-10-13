經部：國內半導體稀土供應 歐美日為主

經濟部昨表示，目前國內半導體所需含稀土產品或稀土衍生物等，以歐美與日本供應為主。（歐新社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中國宣布擴大稀土出口管制，經濟部昨表示，目前國內半導體所需含稀土產品或稀土衍生物等，以歐美與日本供應為主，直接影響較低，將持續監控原料成本變動及供應鏈調整帶來的間接影響，並與業者保持密切聯繫，共同應對市場情勢變化。

經濟部說明，中國自四月起已對釤、釓、鋱、鏑、鎦、鈧、釔等七類中重稀土及相關永磁材料進行管制，本次新增管制銪、鈥、鉺、銩、鐿等五類中重稀土金屬、合金及相關製品，且同步擴大相關管制最終用途，涵蓋研發、生產十四奈米以下邏輯晶片、二五六層以上記憶體晶片，以及製造上述製程半導體的生產設備、測試設備，或研發具有潛在軍事用途的人工智慧領域，未來相關項目必須逐案審批。

請繼續往下閱讀...

對相關禁令是否影響台灣半導體產業，經濟部表示，本次擴大禁令的稀土元素與台灣半導體製程中所需稀土項目並不相同，目前國內所需含稀土的產品或稀土衍生物等，以歐美與日本供應為主。

不過，由於釤、鋱、鏑等永磁材料為生產高效馬達的關鍵材料，自今年四月管制後，已造成整體市場採購時程延宕與價格上揚，本次擴大管制可能對電動車、無人機等製造的全球供應鏈造成影響，後續影響仍須密切觀察。

經濟部表示，將密切關注中國稀土出口管制對我國產業影響，運用科專計畫協助業者強化稀土技術開發與回收利用，並推動多元採購與國際合作，以確保關鍵礦物穩定供應，維持我國產業鏈安全與韌性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法