台股遇美中稀土亂流 法人︰重挫即買點

美中因稀土爭議翻臉，法人分析，台股投資人不必過度恐慌，大跌就是買點。（中央社資料照）

月底APEC峰會前 美中翻臉只是談判手段 台股中長期多頭格局未變

〔記者張慧雯／台北報導〕雙十連假前台股創新高，市場更喊出上看三萬點。孰料國際情勢突變，美中因稀土爭議翻臉，美股大跌千點、虛擬貨幣暴跌。法人分析，若以美股跌幅、台積電ADR（美國存託憑證）跌勢預判，台股週一開盤恐崩跌千點以上；但美中談判持續進行，這些都是手段之一，且國安基金尚未退場，投資人不必過度恐慌，大跌就是買點，可分批向下承接。

法人分析，這一波台股持續創新高，主要是台積電領漲，若撇除台積電投資人，真正賺到錢的其實不多；而國慶連假期間，以富台指數來看，累計跌幅超過六％，粗估台股指數跌幅在一六〇〇點以上，若以台積電ADR跌幅七％計算，影響台股下跌也是近千點。

也就是說，不管從美股跌幅或台積電ADR跌幅來看，對台股影響都是下跌千點，投資人該如何因應？法人認為，無論是中國宣布管制稀土、美國不甘示弱要對中國加徵一〇〇％關稅，推測都是月底「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC）川習會前的談判手段，觀察過去到現在美中貿易戰，常常出現「雷聲大雨點小」的狀況，在中國管制稀土、美國加徵一〇〇％關稅尚未實施前，股市中長期多頭格局未變，大跌就是買點。

稀土衝擊？ 關注台積16日法說

至於半導體設備及材料均大量使用稀土，中國新規是否會讓半導體供應鏈出現斷鏈隱憂？法人認為，投資人可關注十月十六日台積電法說會，或許稀土管制的影響性沒有這麼高；此外，國安基金尚未退場，只要守穩台積電，台股跌幅不至於過大，投資人無須賣在最低點。

