〈財經週報-財經焦點〉集保前進哈薩克世界論壇 分享台灣永續金融

集保董事長林丙輝（左）出席2025年WFC會議，與WFC主席Yedil Medeu（中）及韓國集保公司董事長Soonho Lee合影。（集保結算所提供）

記者高嘉和／台北報導

兩年一度的世界集保組織論壇（WFC）會議，9月24日至26日於哈薩克阿拉木圖舉行，集保結算所董事長林丙輝親自率團參與，與全球集保產業領袖進行交流。本次論壇邀集各國集保機構、交易所、保管銀行等超過75家機構、逾250位高階主管與代表齊聚一堂，聚焦於主題「集保機構的演變格局：因應交易後基礎設施的挑戰、機會與未來」，會中並由台灣集保結算所代表主講集保事業致力於市場ESG發展之實務分享，獲得與會者熱烈迴響。

林丙輝強調，面對AI與數位資產帶來的顛覆式創新，永續發展的全球共識，集保機構的角色已從傳統的後台，演變為驅動市場前進的關鍵樞紐，集保結算所非常榮幸能在WFC這個世界舞台上，分享台灣的ESG數據應用成果，並就跨境保管服務、真實世界資產代幣化（RWA）、數位化股東服務及數據加值應用等議題交換意見，鏈結全球資本市場脈動。

集保結算所為亞太地區集保組織（ACG）執行委員，林丙輝除出席WFC會議，與WFC主席、ACG主席、歐洲集保組織ECSDA主席、歐亞集保組織AECSD主席及韓國、印尼、日本等多國集保首長進行雙邊會談及交流，同時亦以執行委員身分，參加ACG執行委員會議與會員機構代表會議，透過積極參與國際組織運作，提升台灣的國際金融影響力。

集保結算所企劃部經理汪明琇受大會邀請，主講「交易後產業於推動永續發展角色」實務案例分享，也向與會者闡述資訊透明與流程數位化的雙軌策略，全面提升台灣市場的公司治理，更呼籲與會各機構共同響應，發揮市場基礎建設的領導力量，讓世界邁向更永續之未來。

