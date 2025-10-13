〈財經週報-財經焦點〉台新新光金合併後首秀 煙火＋無人機璀璨國慶夜空

台新新光金合併後首秀，攜手台北101點亮國慶夜空，左起為新光人壽副董事長洪士琪、台北101董事長賈永婕、台新新光金控總經理林維俊、台北101總經理朱麗文。（台新新光金控提供）

記者高嘉和／台北報導

今年雙十國慶台北夜空迎來結合科技的新創舉！台新新光金控合併後首秀，獨家贊助台北101首次結合「煙火＋無人機」的國慶展演，10日晚間10點盛大推出。璀璨煙火綻放天際，結合500台無人機群飛，打造前所未見的視覺盛典，點亮台北夜空，讓民眾共同見證屬於TAIWAN的榮耀時刻。

台新新光金控總經理林維俊更親自帶領旗下各子公司的董事長、總經理一同出席，與台北101董事長賈永婕共同見證這歷史性的一刻，展現企業追求創新、跨界共榮的決心與實力。

請繼續往下閱讀...

今年7月24日，台新金控與新光金控正式合併，成為全台第四大金控，秉持「認真、創新、永續」的核心精神，此次與台北101合作，不僅是支持國慶展演，更代表著企業以創新精神結合科技、文化、藝術與永續，展現金融業多元跨界合作的嶄新面貌。

台新新光金控總經理林維俊表示能與台北101攜手，呈現首場國慶「煙火＋無人機」展演的意義非凡，這不僅是藝術與科技的結合，更代表台新新光金控對創新的承諾，將持續和大家共創更耀眼的未來。

展演中，台北101全棟煙火璀璨綻放，同時搭配科技感十足的無人機群飛，在台北夜空勾勒出亮麗的夜景。過程中，台新銀行Richart也驚喜現身，以頭戴生日帽、手捧蛋糕的可愛形象在空中亮相，陪伴民眾慶祝國慶，增添趣味與親和力；在台北101周遭的現場民眾驚呼連連，也都不忘以手機錄影或拍照紀錄這難得的畫面。這場展演突破了場域與技術的限制，也是信義區首度迎來「煙火＋無人機」雙重盛典，呈現創新科技與藝術表現的完美結合，為國慶的慶賀方式寫下嶄新的篇章。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法