〈財經週報-本週熱點〉薪資成長有望連 17個月超過通膨

8月受僱員工實質薪資預估連續17個月成長，代表薪資成長續打敗通膨。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週主計總處將公布受僱員工薪資統計，在通膨趨緩、基本工資調漲下，預估本週公布8月受僱員工實質薪資將連續17個月成長，代表薪資成長超過物價上漲速度，持續打敗通膨。

根據主計總處資料，7月工業及服務業受僱員工經常性薪資平均4萬7,891元，月增0.15%、年增2.89%；加上獎金與加班費等非經常性薪資1萬7,692元，合計總薪資達 6萬5,583元，受惠於部分企業發放績效獎金與酬勞，月增幅高達15.92%，年增5.48%。經常性薪資中位數為3萬8,291元，亦較去年同期成長2.46%。

請繼續往下閱讀...

今年1至7月全體受僱員工經常性薪資平均4萬7,651元，年增2.98%，創下近三年新高；若扣除物價因素，實質經常性薪資年增1.09%，則寫下近5年最大增幅，薪資成長連16個月超過通膨。

另外，受惠於對等關稅提前拉貨效應以及新興科技產品需求提升，電子零組件業7月加班時數高達27.7小時，創下主計總處有統計以來、46年同月新高紀錄。

中央銀行本週將公布9月底國銀人民幣存款餘額，對等關稅於8月上路後是否帶來衝擊，有待觀察。

據統計，8月國銀人民幣存款餘額為1,205.91億元（單位為人民幣，以下省略），終止連4月上升，月減37.5億元。

其中，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為893.83億元，月減20.27億元，主要是法人客戶支付貨款，以及投資國外長期債票券所致，個人戶已連續4個月增加。

國際金融業務分行（OBU）存款餘額為312.08億元，月減17.23億元。央行官員說明，主因法人客戶把人民幣存款轉為美元存款，以及客戶將資金匯至大陸地區支付貨款。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法