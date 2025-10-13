〈財經週報-投資觀點〉台股創高下的 ETF 變局：高股息降溫？新題材當道？指數創高，資金配置邏輯也在變？

主動式選股的「創新型 ETF」，成為市場熱議焦點。（路透）

■陳昭維

2024 年下半年以來，台股屢屢刷新歷史高點，上市櫃企業獲利動能與資金動能同步增強。但在大盤強勢上行的背後，ETF市場卻悄悄出現了新變化 —— 過去最受投資人歡迎的高股息ETF，不再一枝獨秀，資金與話題正逐漸轉向題材型、策略型等新型態產品。

這顯示，當指數走勢強勁、資本市場信心回升，投資人對ETF的期待也從「穩健配息」逐步轉向「成長參與」與「策略創新」。

請繼續往下閱讀...

高股息的角色：從主力回歸核心配置

回顧 2022至 2023年間，在利率上升與通膨壓力下，高股息ETF因具備防禦性、現金流穩定等特質，受到大量資金青睞。甚至一度出現「無論漲跌，買高股息就是穩」的風潮。

但隨著聯準會進入降息預期周期，加上大盤權值股、成長股強勢回歸，高股息 ETF 的相對績效開始顯得保守，加上個別成分股波動性與重複性議題浮現，讓市場逐漸調整對其定位——從「進攻型首選」退回「資產配置核心」。

高股息 ETF 並未失去價值，只是角色轉變為「穩定收益＋抗波動」的基礎工具，而非追求超額報酬的利器。

新型 ETF 崛起：題材、策略、主動型百花齊放

與此同時，台股市場開始湧現一波新ETF發行潮。無論是聚焦 AI、軍工、半導體、醫療等「主題型 ETF」，或是採用量化策略、主動式選股的「創新型 ETF」，都成為市場熱議焦點。

這些產品的共同特色是：更積極的選股邏輯、更集中於特定產業趨勢、更重視成長潛力與題材彈性。

這股趨勢反映出投資人心態的微妙變化 —— 當利率環境轉變、經濟預期改善，市場資金開始尋求「有機會跟上主流趨勢」的ETF，而不僅僅是「有穩定配息」的ETF。

投資策略升級：從單一目的走向多元配置

面對 ETF 產品日益多元，投資人也需要調整策略與思維。

•若追求現金流與防禦性，高股息仍是優先選項，但建議避開成分股過度重疊者。

•若想參與市場成長與題材紅利，則可布局主題型或主動型ETF，但須關注其波動性與選股邏輯。

•平衡配置是主流做法：以高股息為基底穩定部位，搭配一定比例成長型 ETF 參與趨勢，達成收益與增值兼具的組合。

結語：ETF投資進入策略思考時代

ETF 不再只是單純的「便宜買指數」或「月配息收割機」，而是走入「策略工具化」的階段。台股創高，讓更多資金回流市場，也逼使投資人重新思考：我該追求什麼？我該怎麼搭配？

無論你是穩健投資者還是主動布局者，面對ETF百花齊放的當下，理解產品結構與報酬來源，會比單純看殖利率來得重要。

而未來的關鍵，將在於能否根據市場變化，打造適合自己的ETF組合邏輯，而不再迷信單一明星產品。

（作者文群益金鼎證券公司數位業務處資深副總裁）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法