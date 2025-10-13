〈財經週報-看盤焦點〉中長期展望樂觀 短線若拉回可逢低布局

輝達投資1,000億美元於OPEN AI及OPEN AI宣布10GW投資案等消息，AI的需求仍強勁成長。（路透）

■邱翠欣

上週台股在三個交易日中持續上漲，在主要權值股的帶動下，加權股價指數突破27,000點關卡再創新高。強勁的漲勢除了受惠於聯準會展開降息循環的資金寬鬆效應，企業持續增加AI相關的資本支出，以及美國關稅影響淡化、國際經濟預測機構陸續上調GDP預期等，也支持股市往高點邁進。雖然需留意股市估值較高，但目前基本面並無利空，短線仍偏多看待，AI相關族群的成長趨勢明確，依舊為盤面重心。

AI相關族群 仍為盤面重心

10月初以來的台股漲勢基本上延續9月份的表現，由於美國就業數據轉弱，通膨仍在可控範圍，股市在聯準會9月中旬降息之前即已受預期心理影響而上漲，即使近期的連假較多，加上股市位於高檔，部分資金較為觀望，但美股持續往高點挺進，成為台股投資人追高的底氣。除了美國降息的資金寬鬆利多，基本面也持續傳出好消息，美國CSP業者仍持續上調在AI方面的資本支出，近期輝達投資1,000億美元於OPEN AI以及OPEN AI宣布10GW投資案等消息，企業均不願在這場AI競賽中落後，AI的需求仍強勁成長。另外，美國對等關稅大致底定，IMF、OECD等國際經濟預測機構陸續上調今、明兩年的GDP預期，反映出關稅的影響已逐漸淡化，基本面保持良好。

基本面做後盾 短期應無須擔心泡沫發生

目前盤面上利多匯聚，唯一比較讓市場擔憂的是目前美股與台股的價值面偏貴，台股的PE(本益比)與PB(本淨比)均位於相對高檔，部分投資人擔心股市是否已經出現泡沫化的跡象。雖然市場估值偏高，但有良好的基本面做後盾。以輝達為例，目前的本益比(PE)約在41~42x，且其營收與獲利仍持續成長，相較於2000年初網路泡沫時期部份美股科技巨頭高達三位數的本益比，短期內應無須擔心泡沫發生。若因擔心泡沫化而提前出場，不僅回檔幅度可能不大，還可能面臨股價持續走高的壓力，因此，在沒有財務槓桿操作的情況下，現階段最佳的因應方式就是繼續持有成長前景看好的類股。

不過，居高思危仍是必須的，尤其是若市場出現較大的利空消息，逢高出脫的賣壓可能導致股市出現一段跌幅。目前需要關注的是已轉趨疲弱的美國就業市場，非農就業人數開始下滑且不如市場預期，若未來失業率開始走高，可能會影響需求下滑，此對於消費佔GDP約7成的美國經濟而言將是隱憂。此外，美台的關稅談判仍在持續進行中，即使目前市場的關注度降低，但若談判進行不順利、結果不如預期，仍可能影響股市。

雖然無法判斷短期內股市是否會拉回以及可能的回檔幅度，但以中長期而言，AI的成長前景持續看好，AI相關產業仍是未來投資焦點，看好族群包括先進晶圓製造與封裝測試，伺服器ODM、滑軌、散熱、BBU、CCL、PCB等，建議若遇回檔可逢低介入。（作者為野村中小基金經理人）

