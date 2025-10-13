〈財經週報-台股熱點〉AI引爆記憶體狂潮 記憶體族群營收紛走高

DRAM族群前9月 營收及EPS

記者洪友芳／專題報導

國際記憶體大廠將產能轉生產AI相關的記憶體，帶動一般記憶體價格上漲與出貨量增加，台股記憶體族群9月營收紛走高。尤其DRAM廠南亞科（2408）、華邦電（2344）第三季轉虧為盈可期，南亞科法說會預計於週一召開，揭開半導體業界法說會旺季的序幕，法人預期第四季將是DRAM廠獲利成長的一季。

南亞科已公佈9月營收66.64億元，雖月減1.45%，但仍呈現高檔水準，年大增157.81%；第三季營收為187.79億元，季增78.4%、年大增1.3倍，創近14季以來單季新高；今年前三季累計營收為364.93億元，較去年同期增加32.43%。

華邦電9月營收為79.2億元，月增12.94%、年增9.52%，創39個月以來新高；第三季營收217.71億元，季增3.58%、年增2.15%，創12季以來新高；今年前三季累計營收627.81億元，年減0.22%。

南亞科、華邦電 第三季將可望轉盈

受惠DDR4價格上漲，南亞科、華邦電8月已提早單月獲利，優於該公司預期。法人預估南亞科、華邦電第三季將可望轉虧為盈。南亞科將於13日召開法說會，屆時將公布第三季財報與展望第四季營運，值DRAM漲價與市況熱，預期法說會將是市場關注的焦點。

南亞科上週四股價一度飆上漲停99.8元，最後收98.5元，創7年多來新高價，不過，上週外資大賣逾3萬張、投信買超8438張、自營商買超7440張，呈現土洋對作。華邦電上週四股價收43.45元，創24年半來新高價，外資單日大買3.94萬張。

記憶體模組廠宜鼎（5289）、宇瞻（8271）9月營收創新高；十銓科技（4967）9月營收19.46億元，月增1.08倍、年增64%；威剛（3260）9月營收以52.44億元刷新近19年來單月新高，年增逾6成，為歷史第三高。業界預期今年第四季DRAM仍將供不應求，也是獲利續成長的一季。

