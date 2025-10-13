〈財經週報-台股熱點〉營收成績單亮麗 被動元件又熱起來了

被動元件前9月營收及EPS

記者張慧雯／專題報導

受惠AI需求強勁，多家被動元件大廠9月營收繳出亮麗成績單。其中，國巨*（2327）9月營收116.81億元，創單月歷史新高；被動元件漿料大廠勤凱（4760）單月營收也寫下歷史新高；日電貿（3090）第三季營收寫下次高、禾伸堂（3026）第三季營收也寫下近七季新高。

國巨*指出，AI需求強勁，再加上歐美地區夏季假期結束所致，使得9月營收大幅成長，累計前三季營收969.62億元，年增5.78％，同時認為客戶庫存已達健康水平，但仍會注意地緣政治與密切關注關稅及各國匯率的變化。

勤凱出貨熱潮 將延續至10月

勤凱副董莊淑媛分析，被動元件市場持續增溫，漿料需求也明顯成長，不僅銅膏產品出貨持續順暢，銀膏更因全球貴金屬行情走高，客戶加速拉貨，預料出貨熱潮將延續至10月。

日電貿9月營收14.11億元、月增2.16%，第三季營收寫下單季歷史次高紀錄；禾伸堂9月營收12.41億元、月增14.89%，第三季營收達34.18億元，為近7季營收新高；至於國內被動元件二哥華新科（2492）9月營收31.76億元、月增1.2%。

電感大廠三集瑞-KY（6862）9月營收1.81億元、月增5.7%，同時宣布新產品已通過輝達新一代AI運算平台Rubin認證，預計將隨平台正式上市量產放大出貨，挹注明年營運成長動能，更取得泰國土地，最快明年下半年投入營運。

券商最新報告指出，AI伺服器對被動元件的需求量大幅成長，其中，MLCC是各類終端裝置中用量最多的被動元件，相較於目前一般伺服器僅需數千顆被動元件，高階AI伺服器需要2萬-4萬顆，GB200部分型號需求量更大。同時，具備高電壓、高容值特性的鉭質電容需求也顯著增加。法人多認為，AI需求不減，未來被動元件新品只要能具備高容量，也將同步受惠。

