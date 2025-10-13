〈財經週報-最低工資〉落實最低工資保障 學者建議推動薪資透明化

最低工資歷經連續10度調升，學者建議主管機關應透過各種推動薪資透明化的手段，迫使雇主為低薪勞工調薪。 （中央社資料照）

記者李靚慧／專題報導

最低工資歷經連續10度調升，勞動部強調將更強力地查察、要求雇主不能違反最低工資。但對多數原本薪資略高於最低工資的勞工，雇主不願主動調薪，換來的只是「物價上漲、薪資不漲」的結果，反而成為相對剝奪感更重的一群。學者、勞團都建議，除了應參考世界各國的經驗，加入刑事罰與差額補償金的機制，落實最低工資的保障，更建議主管機關應針對「最低工資調高對銷售成本的影響」、「高階主管與基層員工薪資的倍數」進行調查，透過各種推動薪資透明化的手段，迫使雇主為低薪勞工調薪。

外食費跟漲 受薪階級財務壓力加重

對於多數勞工對最低工資調漲「無感」，yes123求職網發言人楊宗斌指出，資方主要採「績效式」加薪、非齊頭式調整，特別是30歲以上的勞工，除非透過積極跳槽或轉行，否則月薪達到4、5萬元之後，多數呈停滯狀態，不太可能隨著最低工資變動。相反的，許多店家將人事成本轉嫁給顧客，導致外食費跟漲，每回調升就是5元、10元，漲幅都高於薪資增幅，最終受薪階級財務壓力變大，也代表相對剝奪感跟著增加。

請繼續往下閱讀...

雖然最低工資諮詢會研究報告揭露最低工資調漲對物價調幅「沒有直接關聯」，但外界質疑聲浪未減。對此，審議委員、台大國發所副教授辛炳隆表示，最低工資調整「應參採指標」是當年的「消費者物價指數年增率」，是「最低工資追物價」，而不是物價帶動最低工資，建議勞動部或經濟部應研究最低工資調漲對總成本的影響有多少，以避免將原物料、油電等成本上漲，都歸因於「最低工資」。

勞動部擬修法 提高薪資揭露門檻至5萬

辛炳隆直言，要解決台灣的低薪問題，調升最低工資不是唯一方式，從國外的經驗，須透過勞資協商、工會的力量，但台灣的工會力量不如國外，必須透過「薪資透明化」給予資方壓力。

目前「就業服務法」規定，雇主招募或僱用員工，職缺的經常性薪資未達4萬元者，應公開揭示或告知其薪資範圍，勞動部已著手修法，希望將薪資揭露門檻提高至5萬元，以涵蓋90%新鮮人職缺。此外，去年立院三讀通過「中小企業發展條例」的租稅優惠，讓雇主可將加薪支出的175%自營利事業所得中減除，直接降低營所稅負擔，換言之，雇主為勞工加薪1,000元，可以抵稅1,750元。

全國產業總工會理事長戴國榮指出，租稅優惠實施近1年，勞動部應著手研究中小企業是否因此為勞工加薪？哪些行業成長最多？如果成效良好，未來是否可以加大力道？

辛炳隆則認為，雖然經濟部已提供租稅優惠的誘因，但還是須要求公司內部薪資透明化，例如要求上市公司的薪酬委員會，由檢視董事、監察人及經理人的薪資，擴大關注員工的薪資，同時讓勞方代表加入薪酬委員會；此外，國外愈來愈關注的「高階主管與基層員工薪資倍數」議題，主管機關應要求上市公司揭露，讓消費者看清哪些品牌低薪剝削勞工，藉此給予業者壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法