〈財經週報-最低工資〉傳產受關稅衝擊 工商界籲擴大減稅、補助等配套

記者廖家寧／專題報導

最低工資連10年調漲，工商界表示，當前台灣經濟處於一個特殊處境，表面上經濟數據亮眼，但僅集中在與AI有連結的科技業，傳產等中小企業受到對等關稅未定、全球景氣不明等變數干擾，成長動能受限，又要增加員工給薪，對許多衰退產業而言是一大壓力，預期未來關稅衝擊將進一步浮現，多重夾擊下，盼政府提供受創產業配套措施，例如擴大租稅優惠、融資信保及升級補助，與企業共渡難關。

工商界表示，今年GDP雖預估可達4.45%，經濟表現看似亮眼，但實則是集中在半導體等科技業，產業呈M型化發展，傳產、中小企業哀鴻遍野，減班休息或大量解僱的通報數增加，衰退企業經營得苦不堪言，因此不應齊頭式要求「共享經濟成長果實」一起調薪，建議未來應分開計算成長與衰退產業的產值，較為公平，或是研擬優先給予低薪勞工族群薪資補貼。

產業M型化 工商界憂影響投資意願

工商協進會表示，台灣今年表面上經濟數據亮眼，但產業的實際感受卻是緊繃，面對全球景氣波動、關稅變數、匯率風險及地緣政治等多項外部不確定因素，最低工資的調升可能影響企業的營運彈性與投資意願，進而衝擊產業的國際競爭力與長期佈局，連鎖反應不容忽視。

商總表示，此次調幅產業界勉強尚可接受，政府調整最低工資是為照顧邊際勞工，但中小微企業承受力相對大企業是有限，最低工資已是連10年調漲，若過度調整除造成企業營運成本不斷墊高外，也容易導致企業因營運成本上升而削減人力、縮減工時或調漲商品價格，進而推升通膨，最終讓邊際勞工與消費者雙輸，未蒙其利反受其害。

缺工問題未解 留意通膨走勢

工商協進會也呼籲，政府應審慎留意通膨走勢，避免因最低工資調升而進一步推升物價上漲，降低調薪效果，對企業與勞工造成雙重負擔。多數產業尤其是內需型及中小企業，仍面臨巨大的營運壓力與結構性挑戰，建議政府強化現有的租稅優惠、融資信用保證及產業升級補助等配套措施，並擴大適用範圍、簡化申請流程，使受衝擊較大的微型及中小企業能更有效地獲得資源，維持穩健經營。

商總也提醒，最低工資拍板調漲，但缺工窘境遲遲未解，企業在人事成本攀升的同時，還得投入額外資源搶人留才，經營環境其實不好過，建議政府針對受創產業，應比照疫情期間，提供補貼等相關配套措施，扶持企業共渡難關，呼籲勞動部盡快與經濟部共同研擬配套方案。

