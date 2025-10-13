〈財經週報-最低工資〉減班休息人數攀升 勞動部5大措施將勞工留在職場

美國對等關稅等因素衝擊，減班休息人數持續攀升，至9月底總實施人數已突破8500人。 （中央社資料照）

記者李靚慧／專題報導

勞動部因應美國關稅五大安定就業措施一覽表

儘管最低工資連續10年調升，但當前最嚴峻的挑戰，卻是因美國對等關稅等因素衝擊，減班休息人數持續攀升，至9月底總實施人數已突破8500人，其中9成受關稅影響。為了讓勞工安定就業，勞動部已啟動「五大措施」，目標是將勞工「留在職場」，並把握機會進修、提高技能；對於失業的製造業勞工，更積極輔導、鼓勵企業聘用；首度找工作的青年，則給予尋職津貼及就業獎勵，務必穩定所有的勞動力。

受美國關稅衝擊 9大產業提高薪資差額補貼

首先，考量到美國關稅對製造業的衝擊，勞動部自8月1日起推出「強化版僱用安定措施」，包括「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」等9大受關稅衝擊行業，若實施減班休息（俗稱無薪假），薪資差額補貼由5成提升至7成，並可與「再充電計畫」合併申領。

勞動部更將原「充電再出發訓練計畫」進一步放寬，推出「減班休息勞工再充電計畫」，只要是減班休息勞工，都可以參與訓練並依據減班前後的薪資差額申請訓練津貼，每月最高補助1萬7,210元；並新增投保薪資2萬8,590至3萬300元級距的勞工，即使是沒有薪資差額，也可申請12小時訓練津貼，每月最高可領2,280元，相關規定均回溯至8月1日起適用。

製造業失業、離職勞工 勞動部祭僱用獎勵

除了利用強化僱用安定措施，為讓受關稅影響的勞工盡可能留在職場，對於已失業、離職的製造業勞工，勞動部也祭出僱用獎勵，推出「勞工就業通計畫」，擴大鎖定製造業離職、失業勞工，只要經公立就業服務機構推介、失業30日以上，各行業雇主若予僱用，將可申請每人每月6,000元僱用獎助、最長補助6個月，每人最高3萬6,000元，並提供「職務再設計」補助每人每年最高10萬元；勞工方面，則有提早就業津貼及缺工就業獎勵，每人最高可達10萬8,000元。

協助初次尋職青年就業 最高補助4.8萬

青年族群部分，為協助本國籍初次尋職青年就業，推出「支援青年就業計畫」，提供初次尋職青年最高4萬8,000元的尋職津貼及就業獎勵。

勞動部指出，青年在參加計畫90日內，若完成自行求職、接受就業諮詢、推介就業等3階段求職準備，每月可領取尋職津貼6,000元，最高1萬8,000元。參加計畫期間內若順利找到工作，並持續受僱於同一雇主滿90日以上，再發給就業獎勵金2萬元；滿180日以上再發給就業獎勵1萬元，總計每一參加計畫青年合計可領取最高4萬8,000元的尋職津貼及就業獎勵。

