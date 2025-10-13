〈財經週報-時事求是〉薪資調整的落差

全球供應鏈重組與國際人才的爭奪，迫使台灣國際性企業提升薪資待遇。最低工資的提高，可能是部分企業的壓力測試。（資料照）

■魏錫賓

勞動市場的強勁與疲弱，反映總體經濟的榮枯，而個別產業或企業能夠提供的薪酬福利，又與其營運狀況相關。最低工資的調漲或有推動一般薪資的效果，但非決定性因素；過去10年的數據顯示，競爭力更具形塑產業與企業薪資水準的力量。

不同產業的薪資水準差異極大。根據主計總處統計，2024年製造業受僱員工平均每人每月總薪資65,622元、服務業59,176元，但製造業中的電子零組件製造業超過10萬元，家具製造業卻不到3萬7千元，銀行業接近12萬元，而餐飲業也不到4萬元。不包括加班費、年終、績效與全勤獎金等的經常性薪資亦因產業的不同而有明顯差距，電子零組件製造業5萬5千餘元、銀行業約7萬4千元，而家具業則不到3萬2千元。

過去10年的加薪機會也因所在的產業而有不同。若看每月總薪資，在工業任職的受僱人10年來的薪資成長約35%，服務業僅約22%，薪資成長比例最高的產業是近幾年產值大增的電子零組件業，增加了70%左右，而薪資本來就高，但產業供需一向較為穩定的電力與燃氣供應業，則幾乎沒有成長。

薪資水準有產業之別，企業間的差異亦大。即使是高科技，薪資也因公司的營運表現、前景等而有不同。歸類在半導體的80餘家上市公司中，2024年非擔任主管的全時員工，有聯發科（2454）、瑞昱（2379）及達發（6526）三家公司全年薪資中位數超過300萬元，亦即這3家公司非擔任主管的員工1萬7千多人中，有8千多人的年薪超過300萬元。相對地，上市半導體業薪資中位數未達50萬元者，也有3家，而除銀行業外，非電子業的一般薪資水準大多更遠遠不及科技業。

從產業及企業的角度來看，可以發現薪資，尤其是包括紅利、獎金等在內的總薪資的提高，通常與其營運、獲利的增加有關，是市場自然運作的結果。

近10年最低工資調漲累計達5成左右，但受僱員工的平均薪資成長遠有不及，算是某種程度壓縮了部分企業內部的薪資結構，勢將扭曲他們原先規劃的獎酬制度。這一壓力，與薪資已遠遠高於最低工資的產業或企業無關，卻會使獲利不豐、已在經營困境邊緣的企業，陷入更不利的環境中。

不管營運績效如何，對面向國際的台灣企業而言，薪資成長的壓力其實都在加大。一方面，年輕人不再接受低薪工作，另一方面，全球供應鏈重組與國際人才的爭奪，也會迫使企業提升薪資待遇。最低工資的提高，也可能是部分企業的壓力測試。

提高最低工資，直接有益於領取最低工資的員工，現實上，卻會成為底層員工與「弱勢」企業的角力。政府若想要改善分配結構，還要產業政策，甚至教育政策等其他措施的配合。

