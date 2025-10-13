〈財經週報-最低工資〉最低工資連10漲

最低工資已連10漲，近4成廠商將「最低工資調整」納調薪考量。（資料照）

記者鄭琪芳／專題報導

勞動部最低工資審議會拍板明年最低工資調漲3.18%，最低工資已連10漲，月薪累計漲幅達47.4%、時薪累計漲幅更高達63.3%；不過，近10年國內薪資增幅雖有改善，成長速度卻不如最低工資。對此，主計總處官員指出，根據調查，廠商調薪的參考因素，近4成考量「最低工資調整」，顯示最低工資調漲「帶動作用一定有」，但影響程度難以量化，對不同產業、廠商及職類等影響也有差異。

民間薪資增幅擴大 尚未追上最低工資調幅

自2016年以來，最低工資（基本工資）已連10漲，月薪由2016年的2萬0,008元調高至2026年的2萬9,500元、累計調幅47.4%；時薪由120元調高至196元、累計調幅達63.3%。相較之下，工業及服務業全體受僱員工經常性薪資（含本薪及固定津貼），由2016年的3萬9,217元增至2024年的4萬6,450元、增幅18.4%；總薪資（含經常性薪資及獎金、加班費等非經常性薪資）由4萬9,257元增至6萬984元、增幅23.8%，即使加計2025年、2026年的薪資漲幅，國內薪資增幅與最低工資調幅仍有一段差距。不過，近10年薪資漲幅逐漸擴大，2024年經常性薪資年增2.77%、總薪資年增4.39%，分別為25年及14年最大增幅。

根據勞動部統計，明年最低工資調整約247萬名勞工受惠，包括本國勞工約208萬人，受益人數仍以本勞多於移工。其中，月薪約173.95萬名勞工受惠，預估每年成本增加171.85億元，勞工、資方及政府分別增加約7.95億、159.05億及4.85億元；時薪約72.98萬名勞工受惠，每年成本約增加47.32億元，勞工、資方及政府分別增加約3.57億、40.92億及2.83億元。另，雇主、勞工及政府負擔的勞保費用也將增加。

根據主計總處調查，截至今年7月，工業及服務業全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）為854萬人，且經常性薪資平均數4萬7,891元、中位數3萬8,291元，多數上班族因薪資高於最低工資，無法直接受惠於最低工資調漲。

廠商調薪考量 員工個人表現居冠

對於外界質疑最低工資調漲只有外籍移工及打工族受惠，官員表示，除了適用最低工資的勞工可加薪之外，部分廠商也可能參考最低工資而調薪，讓其他受僱員工也受惠。根據主計總處「事業人力僱用狀況調查」，2024年調升經常性薪資的廠商占33.9%、創24年新高，而廠商調整薪資參考因素中，以「員工個人表現」占50%最多、年增0.4個百分點，其次是「基本工資調整」占39.2%、年減0.8個百分點，「營利狀況較佳」占36.8%居第3、年增0.2個百分點。

主計總處官員說明，企業調薪通常不是考量單一因素，對於非適用最低工資的員工，可能更看重個人表現、公司績效等，且對於特定領域的人才，例如AI人才等，也可能給予高薪來吸引人才，最低工資調漲「帶動作用一定有」，但因為相關調查是「複選」，因此影響程度難以統計，對不同產業、廠商及職類等影響也有差異，例如台積電（2330）員工薪資都高於最低工資，調薪就會考量其他因素。

