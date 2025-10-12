反擊中國擴大稀土出口管制 川普：11月起對中加100％關稅

美國總統川普反擊中國擴大對稀土出口管制，10日宣布自11月1日起對中國額外課徵100％關稅，及對「所有關鍵軟體」實施出口管制。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十日宣布，自十一月一日起，將對中國額外課徵一〇〇％關稅，以及對「所有關鍵軟體」實施出口管制，以反擊中國突然擴大對稀土出口管制。

川習會月底登場前夕，中國近日發起一連串貿易限制行動，包括對生產汽車、半導體、戰鬥機等至關重要的稀土礦產實施新的出口管制措施，接著宣布收取美國船隻港口費，並對美國科技巨頭高通啟動反壟斷調查等。

川習會前 中國發動連串貿易限制

川普抨擊是敵意 關鍵軟體禁輸中

川普在其社群平台「真相社群」發文抨擊說，「中國採取異常激進的貿易立場，向全球發出極度敵意的訊息，表示十一月一日起將對幾乎所有中國生產的產品，以及有些甚至不是他們製造的產品，實施大規模的出口管制」。

川普不滿地說，「我本應在兩週後於韓國亞太經合會（APEC）期間與習主席會面，但現在看來沒有理由這麼做了」。

但稍晚他又表示，如果中國放棄其最新的稀土出口管制，他可能也將撤銷大幅上升的關稅措施，「這是為什麼生效日訂在十一月一日，讓我們拭目以待」。

華爾街日報報導，美中貿易戰的煙硝再起，顯示儘管關稅休兵數月、雙方貿易團隊也舉行多次會面，但兩國的關係依然緊張，並可能在幾乎沒有預警情況下再次爆發危機。

美股週五大跌，那斯達克重挫逾三．五％、費城半導體跌逾六％，道瓊指數收跌近九百點。基礎建設資本顧問公司執行長哈特菲爾德說，「這絕對是自『關稅風暴』以來，我們遇到的最大不確定性」。

