中國經濟通縮》台股西進收租王獲利剩零頭 商辦王盈虧線掙扎

記者高嘉和／專題報導

中國房市景氣深不見底。被稱為台股西進收租王的藍天，轉投資中國各地百腦匯商場收益全面下滑，指標的上海百腦匯認列獲利更僅剩高峰時零頭；在中國以開發商場及辦公大樓為主的鼎固-KY，近幾年受當地房市低迷拖累，陷入盈虧邊緣掙扎，開始轉回台灣獵地買樓、甚至透過子公司大買美股。

返台獵地買樓、投資美股自救

藍天群光集團早年主攻生產鍵盤、製造筆記型電腦等，一九九八年轉投資中國百腦匯，透過自建大樓，出售上層辦公樓、保留下層做資訊賣場的模式，最風光時年收租達五、六十億元，被稱為台股西進「收租王」。

但近十年來先受到當地電商競爭加劇，從IT賣場轉型新零售，怎料又碰上疫情清零封控、經濟陷入通縮，租金收益明顯倒退嚕。以指標的「上海百腦匯電子信息有限公司」為例，二〇一八年上半年認列獲利達六．二億元、今年上半年僅剩約七九一萬元。

藍天轉投資的「廣東百腦匯商業設施租賃管理有限公司」，今年上半年認列獲利剩五八七一萬元，較二〇一八年上半年的九七四〇萬元幾乎腰斬；百腦匯（杭州）同期也從八八六七萬元減至六三三二萬元，百腦匯（成都）、百腦匯（武漢）獲利也下滑、甚至認列虧損。

由日月光集團大股東張家投資創立、主攻中國房地產的開發商鼎固-KY，是第一家回台第一上市的營建股，但從近幾年的營收獲利來看，陷入「增收不增利」窘境；二〇二〇年中國祭出三條紅線打房，之後又碰上疫情封鎖、疫後通縮，近五年來每股獲利都不到一元，今年上半年每股還虧損〇．五九元。

因中國房市景氣深不見底，藍天與鼎固-KY不約而同回台布局。藍天指標大案包括台北雙星、大埕（台北車站E1.E2街廓都更案）聯開案，總投資額超過九〇〇億元；鼎固-KY除了前年以孫公司鼎固置業砸下逾一一六億元取得「天母傑仕堡」，擁有整棟大樓及停車場的租金收益外，在台中北屯區也與同家族的宏璟合資買下洲際段兩筆土地，共同投資興建，且今年大舉投資美股，斥資逾十億元買進特斯拉、輝達及台積電（ADR）等股票。

