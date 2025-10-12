負債率續上升 中房企暴雷沒完沒了

中國房市低迷，商辦大樓空置率也飆升。圖為2024年上海浦東建設中的辦公樓。（中央社資料照）

編譯盧永山／特譯

中國指數研究院（中指院）統計，中國房地產開發商從二〇二〇年下半年爆發債務危機至今，已有包括恆大在內的七十七家房企發生債務違約，三十家房企下市，只有二十家債務重組、重整獲得批准。且房企暴雷沒完沒了，今年中國房企到期債務規模將達五三四二億元人民幣（下同，約新台幣二．三兆元），但營收明顯下降，且持續虧損，負債率節節上升，償債能力繼續下滑。

今年房企到期債未爆彈2.3兆

另一家房地產市場研究機構克而瑞發布報告，今年前三季中國房企融資規模三〇七二億元、年減三十％，處於歷史低位，但房企到期債務規模將達五三四二億元，創歷年最高，房企無法透過借新債來覆蓋到期債務。

中國上市房企業績持續低迷，上半年上市房企營業營收均值為一〇四．二億元，較去年同期下降十六．九％，上市房企剔除預收帳款後的資產負債率達六十六．五％、年增〇．九個百分點，淨負債率大幅上升至一七一．八％、年增五十五．八個百分點，整體槓桿率居高不下。

房企獲利表現更不容樂觀，行業淨利潤均值跌至負八．三億元，虧損規模呈現逐漸擴大的趨勢，約六成上市房企出現不同程度虧損，部分高槓桿房企面臨債務重組壓力。

曾是中國最大上市房企的恆大，因負債高達二．四兆元，今年八月二十五日正式被香港交易所下市。法國外貿銀行（Natixis）高級經濟學家吳卓殷表示：「可能有更多房企會步上恆大後塵，尤其是資訊揭露和審計報告無法符合上市要求的房企，若股票停牌超過十八個月，就將被迫從港交所下市。」

