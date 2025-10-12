救市刺激無感 中國百大城市房價連跌41月

中國房市持續惡化，北京當局祭出多項刺激措施仍難好轉，百大城市房價已連跌41個月。（法新社檔案照）

編譯盧永山／特譯

中國房地產市場泡沫自二〇二〇年下半年破裂後，恆大等大型房企陷入債務危機，並引發爛尾樓停繳貸款等問題，加劇了地方政府的財政困境；儘管中國北京當局與各地方政府多次實施刺激措施，例如降低頭期款和房貸利率、取消限購令、加速危老住宅改建、設立保障性住房專項貸款等，仍未能實現持續性好轉，百大城市中古屋房價已連跌四十一個月。

中古屋掛售量續新高

北京當局針對房市已立下「止跌回穩」基調，各地方政府因此推出鬆綁限購等各種優化需求的政策。根據中國房市研究機構的中國指數研究院（中指院）統計，今年前三季中國約有二百個省市縣推出相關政策逾四七〇條。

不過，相關政策仍無法阻止房市崩跌。中指院公布數據顯示，九月中國百大城市中古屋價格較去年同期大跌七．三八％，也較八月下跌〇．七四％，為連續四十一個月下跌；最新統計顯示，中國中古屋掛售數量已達七五三萬間，創下歷史新高。此外，九月中國百大城市新屋價格雖較八月小漲〇．〇九％，但漲幅縮小〇．一一個百分點。

中指院還指出，今年前九個月，中國百大房企銷售總額為二．六兆元人民幣（約新台幣十一．一兆元），較去年同期下跌十二．二％。顯示在房市買氣低迷，導致房屋庫存增加下，房企營收持續下降，不利解決交屋延宕和沉重的債務問題。

摩根士丹利九月發布報告指出，預計第四季中國房地產銷售將持續疲弱，主要因為房屋成交量減少和價格續跌，導致民眾情緒惡化；加上庫存增加，以及房市推動經濟成長的作用減弱，北京當局的政策支持力道將有限。

