四中全會前數據全崩 習最嚴苛經濟大考

中共四中全會召開前夕，中國經濟正面臨內外部挑戰加劇局面，市場對全年GDP保五目標充滿擔憂，被視為習近平上任以來最嚴酷的經濟大考。（路透檔案照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕中共第二十屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）預計十月二十日至二十三日召開，主要議程是研究關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃（十五五規劃）的建議。在會議登場前夕，中國經濟正面臨內外部挑戰加劇局面，市場對全年GDP保五目標充滿擔憂，被視為習近平上任以來最嚴酷的經濟大考。

中共黨媒連8天發文喊話 凸顯焦慮

四中全會登場前夕，《人民日報》自九月三十日起連發八篇「鍾才文」系列專論，密集闡述「習近平經濟思想」，向外界傳遞「穩預期、強信心與促發展」的強烈信號；但也被外界視為習近平對其經濟政策「心虛」的掩飾。

請繼續往下閱讀...

經濟三駕馬車熄火 中國GDP保五告急

根據中國國家統計局最新八月主要經濟數據，幾乎全面下滑，顯示已是結構性而非暫時性因素，預期即將公布的九月數據也好不到哪。

八月規模以上工業增加值僅年增五．二％，是一年以來最低水準，低於預期的五．七％；社會消費品零售總值僅年增三．四％，也是去年十一月以來最低點，且低於預期；今年前八月固定資產投資成長急遽放緩至〇．五％，遠低於前七月的一．六％，是二〇二〇年疫情以來最糟糕表現。

房市續挫 8月對美出口金額暴跌33％

另房地產市場持續惡化，今年前八月房地產開發投資年減十二．九％，降幅大於前七月；房市低迷衝擊家庭支出和企業信心，導致八月城鎮人口失業率升至五．三％，達到半年來最高水準。

而經濟「三駕馬車」之一的出口動能明顯放緩，八月中國出口僅年增四．四％，是近半年來最慢增速，與往年八月平均八％顯著下滑；出口放緩主因是對美「搶出口」效應顯著退卻，八月中國對美出口金額暴跌三十三．一二％，意味著貿易摩擦的影響從八月才算正式開始。

面對內外部挑戰，官方透過「鍾才文」系列文章堅定信心。文章強調，當前經濟形勢總體是「底盤穩固、動能轉換、風險可控、未來可期」，雖承認面臨挑戰，但認為中國經濟憑藉強大韌性，正加速形成以科技創新為核心的新動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法