貿易戰再起》美歐股嚇跌 油價重挫

習會前中國動作不斷，美國總統川普怒嗆將對中國加徵新一輪關稅，引發全球對貿易戰升溫的擔憂，週五歐美股市重挫、國際油價崩跌。（路透）

〔記者高嘉和／綜合報導〕川習會前中國動作不斷，美國總統川普怒嗆將對中國加徵新一輪關稅，引發全球對貿易戰升溫的擔憂，週五歐美股市重挫、國際油價崩跌，因市場情緒轉向避險，金價有機會再戰每盎司四千美元大關。

西德州原油創5月來最低

受到美中貿易對抗升溫與多重利空因素疊加影響，國際油價一夕崩跌。紐約西德州中級原油期貨重挫二．六一美元，跌幅達四．二四％，收於每桶五十八．九美元，創下今年五月初以來最低，布蘭特原油期貨也大跌三．八二％，收在六十二．七三美元。分析指出，OPEC（石油輸出國組織）增產、加上北美和南美產量上升，以及加薩停火協議後地緣政治風險減弱，均是造成新一波拋售潮的利空因素。

科技股領跌 費半收挫6.32％

歐美股市因此嚇趴，美股道瓊工業指數收盤重挫八七八．八二點（跌幅一．九％），那斯達克指數大跌三．五六％，費城半導體指數更是暴跌六．三二％，台積電ADR下挫六．四一％，主要是受美中貿易關係惡化影響最大的科技股領跌。歐洲股市亦受波及，倫敦FTSE 100指數、法蘭克福DAX指數及巴黎CAC40指數跌幅介於〇．八六％至一．五三％之間。

金價再戰4千美元大關

在避險情緒高漲之下，資金湧入黃金。現貨黃金價格週五短暫升破每盎司四千美元大關，但隨後回吐漲幅；分析師認為，貿易戰再度升溫將讓美元受挫，有利於黃金等避險資產。

