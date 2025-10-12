貿易戰再起》中國籌碼玩過火 美嗆談判歸零

貿易戰再起／中國動作不斷VS.美國強硬回擊（資料來源：綜合外電製表：編譯魏國金 圖：美聯社檔案照）

美智庫：美對中關稅休兵接近終結

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普在中國升級其稀土管制措施後，發文宣布將對中國進口產品加徵一〇〇％關稅，相關行動顯示全球最大工廠與最大消費國之間，近六個月來關係最大震盪，智庫「保衛民主基金會」（FDD）中國專家辛格爾頓說，「川普的發文可能標誌著關稅休兵接近終結」。

川普發文說，中國的行動是一道「敵對命令」，他被迫採取金融反制措施，「他們能夠壟斷的每一種元素，我們有兩種」。

中稀土管制新規 形同對美企長臂管轄

川普的震怒其來有自。彭博報導，中國最新推出的稀土管制，是迄今北京最具針對性的稀土礦產供應限制，也是北京首次試圖鎖定半導體產業的外國企業實施長臂管轄，智庫「席維拉多政策加速器」聯合創辦人阿爾佩羅維奇表示，「這相當於一場經濟核戰，意在摧毀美國的AI產業」。

華爾街日報報導，根據中國的稀土管制新規，如果一家境外公司銷售的商品中，從中國採購的某些稀土材料占產品價值〇．一％以上，就需取得中國政府的許可。而科技公司可能發現，要證明其晶片、生產晶片所需的設備及其他零組件的稀土材料價值低於〇．一％，將極為困難，這是中國迄今實施的最嚴格出口管制措施。

美國前官員與專家建議，美國可以透過加碼關稅、切斷中國獲取西方半導體製造設備的管道，以及加快國內稀土產能作為回應，川普確實快速強硬回擊。分析人士推測，中國此時對稀土的管制，可能是想在川習會前聚積談判籌碼，而川普政府部分成員不滿中國的動作，主張應與北京「歸零」重啟談判。

彼得森國際經濟研究所數據顯示，目前美國對中國商品的平均關稅為五十七％，加徵一〇〇％關稅將使中國產品的關稅衝破一五〇％。目前中國對美產品平均課徵三十三％關稅。

一些分析師認為，中國意在升高對看似急於達成貿易協議的川普政府施壓，迫使其在關稅與科技管制談判上讓步，但FDD的辛格爾頓說，「中國政府可能玩過火了，中國視為籌碼的東西，川普看作是背叛」。

