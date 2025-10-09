國泰世華「大樹計畫」 22年助30萬弱勢童追夢

國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，大樹計畫22年來累計資助達3.5億元，共支持30萬名學童，守護這些幼苗長成大樹。（國泰世華銀行基金會提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕財團法人國泰世華銀行文教基金會自2004年啟動「大樹計畫」以來，22年來持續推動學童平等受教權，不間斷支持偏鄉教育、體育與多元學習發展，8日舉辦「114年大樹計畫捐贈典禮」，攜手集團員工與企業夥伴共襄盛舉，捐贈金額從計畫初期每年1000萬元，到今年已提升至2200萬元，累計投入金額逾3.5億元，扶助超過30萬名弱勢學童，鼓勵學童們勇敢追夢。

今年的捐贈典禮由基金會支持的特色教育學校—雲林縣永光國小太鼓隊與桃園市桃園國小兒童樂團揭開序幕，學童們以震撼鼓聲與悠揚樂音展現自信與希望，生動呈現教育資源灌溉後的豐碩成果。典禮現場特別播放紀錄片，講述國泰世華基金會陪伴台南大內舉重隊7年來的成長歷程，學生們在影片中感性致謝：「謝謝基金會陪我們一起長大，有了你們的鼓勵，我們才能堅持夢想。」

國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，教育是社會永續發展的根基，也是翻轉人生的關鍵力量。7年前從電視上看到台南大內舉重隊教練罹癌的新聞，由教練的太太接手訓練工作，當時很擔心孩子們失去依靠，因此深入了解並展開支持。這7年來我們陪伴團隊重建，舉重隊重新站上全國賽場並獲得佳績。這故事證明，只要給予適當的支持，孩子們就能突破環境限制，實現夢想。

國泰世華銀行基金會支持的運動隊伍今年在國內外賽事屢創佳績，包含宜蘭縣南澳國小籃球隊在西班牙「巴塞隆納盃國際籃球分齡錦標賽」勇奪U12男子組冠軍；台東大學附屬體育高級中學棒球隊在「美國貝比魯斯聯盟U16-U18世界青棒錦標賽—鑽石組」獲得U18冠軍與U16亞軍；新竹縣尖石國中柔道隊亦在全國賽事表現亮眼。

國泰世華銀行基金會「大樹計畫」初期以「助學金」形式推動，目前已拓展至全台10個縣市，資助內容涵蓋獎助學金、課後輔導、營養午餐、運動訓練與國際參賽補助等多元面向，未來基金會將持續深耕兒少教育與體育發展，並號召社會力量共同響應。願共襄盛舉者，捐款資訊：https://is.gd/4Y2U07。

