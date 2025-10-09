財經青紅燈》台灣人52歲也可當兵

日本預備自衛官補招募年齡大幅提升到18到52歲。（記者高嘉和攝）

■高嘉和

日本老化速度走在台韓等東亞國家之前，各項因應措施也成各國的借鏡。日本不僅銀髮勞動參與率是台灣的數倍，50歲對台灣多數尉官、士官已是退休年齡，但在日本，52歲還可當兵；台灣應對超高齡社會、少子女化與缺工等多重壓力，或許政策可更多元且更積極一點。

日本自衛隊的後備部隊稱為「預備自衛官」，分為「即應預備自衛官」、「預備自衛官」和「預備自衛官補（候補）」等3類人員，其中預備自衛官補招募年齡更從過去的18到34歲，去年大幅提升到18到52歲；即就算已進入中高齡接近銀髮族，還是有資格可當兵。

請繼續往下閱讀...

預備自衛官補的政策目的是希望招募更多具備醫療、技術等專長的專業人士，以應對日本少子化和人才流失問題，確保自衛隊能夠招募到更多元化的人才；而這些後備部隊平時接受訓練，戰時也可保家衛國。

就算主計總處家庭收支調查顯示，台灣所得最低的20%老人家戶中，有逾半數入不敷出、超過116萬戶，但銀髮勞參率卻不到10%，遠低於日韓星的25到35%；且45至49歲勞參率與日韓星相近，但50歲以後的各個年齡層，勞參率卻雪崩式下滑。

另勞動部調查顯示，去年中高齡就業類別以製造業127萬人、占比24.8%居冠，其次是批發及零售業的81.2萬人、占比15.9%，與營建工程業47.3萬人占比9.3%，合計占比達5成。

台灣理當有充足的中高齡與銀髮族，可重返就業市場、也願意投入穩定性較高的正職工作；政府或可仿效日本，在軍事等社會安全公部門領域，提供更多的就業機會，讓退而不休的中高齡或銀髮族，可持續貢獻非軍事訓練以外的各類專業技能，共同保家衛國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法