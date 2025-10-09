盤勢分析〉外資空單大增 短線不宜過度追價

台股擺脫墊底！今年漲幅18.1%，表現排亞洲第4 。 （記者王孟倫攝）

隨著美股高檔回落，護國神山台積電（2330）股價同步走低，昨日加權指數一度下挫超過300點，由於正值9月營收公布期間，預期營收數字優異下，台股跌勢逐漸縮小，終場加權指數下跌148.27點，收在27063.68點，成交量萎縮至約4700億元。

外幣匯率行情表（10/08）

外資昨賣超140.94億元、投信賣超43.35億元、自營商買超31.26億元，3大法人合計賣超153億元；外資台指期淨空單昨大增6704口，累積外資台指期淨空單約3萬口。

元大投顧指出，人工智慧投資動能不斷擴散，成為多方保持攻勢底氣。此外，台積電法說會16日將登場，元大投顧表示，台積電獨占大盤權重逾40%，靠一己之力即可推高指數，但台股頻創高之際，月、季線正乖離再度衝上高位，同時騰落指標反向走低持續背離，因此短線不宜過度追價，可留意趨勢明確產業伺機而動。

法人多認為，昨日盤勢震盪，但台股終場守住2萬7千點大關，技術面短中長期均呈多頭格局，大跌就是分批布局買點。（記者張慧雯）

