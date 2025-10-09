語言、推理能力大幅提升 智慧機器人 台灣明星產業

台灣智慧城市產業聯盟會長暨華碩共同執行長胡書賓。（記者卓怡君攝）

智慧機器人應用SIG成立

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣加速發展機器人產業，台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）及台北市電腦同業公會昨日正式成立「智慧機器人應用SIG」，台灣智慧城市產業聯盟會長暨華碩（2357）共同執行長胡書賓表示，隨著大語言模型（LLM）蓬勃發展，AI語音辨識及推理能力大幅提升，賦予機器人更多應用的可能性，其中智慧城市就是很適合的應用場域，期待智慧機器人成為推動智慧城市重要驅動力，使智慧機器人成為台灣走向世界的下一個明星產業。

國科會主委吳誠文表示，中央積極推動「AI新10大建設」，涵蓋「智慧應用」、「關鍵技術」及「數位基磐」3大層面，其中關鍵技術包含智慧機器人、矽光子與高速量子運算。「智慧機器人產業推動方案」除4年匡列100億元科技預算支持，也將由國發基金10年投入100億元，引導民間投資，促成國內專業用服務型機器人產值在5年內由40億擴大至500億元。

胡書賓則分享，華碩早在2015年即跨入機器人領域，推出Zenbo，鎖定服務、陪伴市場，但因當時AI語音辨識不成熟，缺乏足夠實驗場域，最終推廣成效不佳；但隨著LLM蓬勃發展，AI語音辨識及推理能力大幅提升，賦予機器人更多應用可能性，可預見未來將有各種不同型態的智慧機器人，像是醫院、養老院的陪伴型機器人，商場、博物館的導覽機器人，物流業自動化搬運或檢測機器人，災害場所的救助機器人，這些機器人將走入人類生活、工作各種應用場域。

胡書賓：產官學研 共同努力

胡書賓強調，推動並發展智慧機器人產業，不能僅靠單一企業或公部門能夠成就，必須透過產官學研共同努力，台灣智慧城市產業聯盟將會以SIG為核心平台，集結產官學研能量，推動跨領域合作，打造完整的產業共創平台，展現MIT在智慧機器人領域的國際實力。

