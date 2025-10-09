9月CPI創4年半新低

九月消費者物價指數（CPI）年增一．二五％，是二〇二一年四月以來的四年半新低。（中央社資料照）

10月漲電價 影響不大

〔記者陳梅英／台北報導〕主計總處昨公布九月消費者物價指數（CPI）年增一．二五％，是二〇二一年四月以來的四年半新低，剔除蔬果及能源後，核心CPI年增率一．四六％，為七個月新低。十月雖有台電調漲電價，但隨天候平穩，十月CPI漲幅有望持平；整體而言，台灣物價持續平穩。

主計總處表示，十月起台電民生用電平均調幅三．一二％，小商家最多每個月增加七十元電費，評估對全年CPI影響僅〇．〇五個百分點，若以今年剩下三個月計算，約〇．〇一個百分點，明年影響〇．〇四個百分點。

請繼續往下閱讀...

官員表示，九月CPI較八月下跌〇．二三％，有三大原因，包括蔬菜復耕順利，蔬菜漲幅縮小；九月開始實施汽機車貨物稅減徵、業者降價促銷使價格下跌以及中秋節落在去年九月的基期因素。

但九月十七項民生物資CPI年增率二．四七％，仍較八月擴大，且創十九個月最大漲幅。主計總處表示，主要是豬肉及雞蛋價格上漲。其中，豬肉漲幅八．七四％，為近十九個月最大，主因是中元節祭祀需求；雞蛋價格年漲五．九四％，創下二十三個月新高。

國際原物料價格持續走低、農工原物料漲跌互見。官員表示，以美元計價的進口物價已連續三十五個月下跌，新台幣升值更進一步擴大跌幅；國內內銷品價格則連續六個月走跌，顯示生產成本趨穩，有助緩和未來商品類價格上漲壓力。

整體而言，服務類價格如外食與房租雖仍年增逾二％，但漲勢未再擴大，核心CPI自去年四月以來穩定維持在二％以下，反映整體物價環境平穩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法