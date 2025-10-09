否認五五分 經長：台積最大產能仍在台灣

經濟部長龔明鑫昨強調，台積產能不會有「五五分」的情況。（記者王藝菘攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕美國商務部長盧特尼克主張「晶片產能五五分」，行政院副院長鄭麗君日前表示，「台灣從來沒有承諾過，未來更不會答應這個條件」。經濟部長龔明鑫昨受訪強調，不會有「五五分」的情況；媒體追問，只會談得比「五五分」更好，對台灣更有利？龔明鑫說，「對，重點是在這裡」，台積電最先進的製程還是會落腳台灣。

立法院財政委員會昨舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，龔明鑫受訪表示，近年來台商回台、投資台灣方案等累積投資金額已接近三兆元，目前除了半導體等產業持續投資台灣的規劃仍很多外，也是布局全球的時機。

他指出，不管是投資美國、德國或日本，只要無國家安全疑慮、對產業又有幫助，政府都會提供行政、甚至金融上的協助。

媒體詢問，之前稱不會接受「五五分」，賴總統則說美國在整個半導體生態系獲得八十％的利益？對此，龔明鑫表示，不會有「五五分」的情況。以台積電為例，預估可能赴美投資一六五〇億美元、興建六座先進製造廠，但台積電在台灣的布局，已經透露的廠區就超過十幾座，可能還有更多。

媒體追問，只會談得比「五五分」更好、對台灣更有利？龔明鑫說，「對，重點是在這裡」，美國當然有自己對半導體發展的期待，但台積電在美國投資，主導權還是台積電，台積電的母公司在台灣，最先進的製程仍會落腳台灣；以量而言，最大的量還是會在台灣生產製造，從過去經驗與未來的預期來講，台灣的廠還會是最賺錢的廠。

