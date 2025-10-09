WTO︰川普關稅衝擊 明年完全顯現

世界貿易組織（WTO）警告，明年全球貿易展望惡化，因美國總統川普高關稅政策的衝擊終於完全顯現。（法新社資料照）

全球貿易成長 預估由1.8％大砍至0.5％

〔編譯盧永山／綜合報導〕世界貿易組織（WTO）週二發布最新「全球貿易展望和統計」報告，上修今年全球貿易成長率，但警告明年展望已經惡化，因美國總統川普高關稅政策的衝擊終於完全顯現。

今年成長0.9％上修至2.4％

WTO預測，今年全球貿易量將成長二．四％，較今年八月預估的〇．九％大幅上升，但將明年的成長率預估由一．八％大砍至〇．五％，主要因全球經濟降溫，美國對全球各國徵收的對等關稅和產業關稅，其衝擊終於完全顯現。

WTO指出，今年上半年全球貿易量較去年同期大幅成長四．九％有幾項因素，包括美國因預期高關稅而提前進口，通膨減緩、支持性財政政策、以及就業市場吃緊等有利的宏觀經濟條件，提振了主要經濟體的實質收入和支出。

新興市場的強勁成長，對人工智慧（AI）相關產品—包括半導體、伺服器和通訊設備的需求增加，也都推進全球貿易成長，尤其是AI相關支出驅動上半年近半的全球貿易擴張，以貿易額而言，較去年同期成長二十％。

WTO表示，今年上半年美國占全球AI相關貿易成長的約五分之一，但亞洲國家的擴張速度更快，約占全球AI相關貿易成長的近三分之二。

WTO報告中指出，貿易成長涵蓋了數位價值鏈的各個方面，從原料矽和特種氣體到支持雲端平台和AI應用的設備；亞洲在AI相關產品的出口表現強勁，與全球對該領域的投資激增一致。

至於明年全球貿易展望，報告指出：「由於高關稅已到位，貿易政策仍充滿高度不確定性，隨著累積庫存下降和GDP成長放緩，預計提前採購將會減少。已開發經濟體的貿易和製造業產出可能出現疲軟跡象，包括企業和消費者信心下降，就業和收入成長放緩。」

