放棄北士科？ 輝達請經部盤點合適土地

李四川稱已另推薦T12 有把握整合 有信心輝達留在北市

〔記者何玉華、甘孟霖、廖家寧、陳政宇、葛祐豪／綜合報導〕輝達（NVIDIA）台灣總部落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地卡關，經濟部昨證實已接獲輝達委託代表的信函，請求協助盤點符合需求的土地；對於被解讀為可能放棄北士科，台北市副市長李四川昨表示，已另推薦北士科T12基地，自信地說「不擔心，我們的地方輝達比較喜歡」。

輝達原有意入駐北士科T17、T18基地，但兩塊基地地上權屬於新光人壽（新壽），新壽想直接移轉地上權給輝達，市府認為不可行，須依契約興建完成後才能移轉；輝達則希望自己主導新建；市府盼與新壽合意解約，新壽不願意。

李四川說，市府會努力爭取輝達入駐；之前因輝達與新壽有MOU，只關注在T17、T18基地，現MOU已屆期，可重新評估其他土地，市府日前已推薦同樣在北士科的T12基地，以及松山機場南側營區（松南營區）等土地，輝達也同意研討。市府承諾會協助盡量整合T12周邊私有地，「有把握」整合，「應該是樂觀的」。

國民黨籍議員游淑慧表示，地上權開發案不該變成坐地起價炒地案，市府不怕協助輝達變成圖利，但怕圖利新壽，要是放行新壽直接把土地移轉輝達，等同背書讓新壽賺輝達上百億利益，恐不是一句「萬安硬起來」就能壓著公務員隨便放行的。

經部24日前回覆盤點結果

經濟部指出，輝達希望能在本月二十四日前回覆用地盤點結果，將積極提供協助，全力爭取輝達在台設立海外企業總部。兼任民進黨主席的總統賴清德昨也在民進黨中常會表示，行政院已出手協助，中央能幫忙的一定全力幫忙。

高雄提議205兵工廠用地

其他縣市也不放棄爭取輝達。高雄市長陳其邁昨指出，高雄亞灣區的二〇五兵工廠上月已完成遷移，年底就會交地給市府，若輝達需要，可最優先使用。

