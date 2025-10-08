財經青紅燈》掠奪式經濟再起！

自1990年代中國經濟崛起後，透過仿冒、竊密、經濟脅迫等手段，中國大肆擴展「掠奪式經濟」；為此，「川普1.0」發動美中貿易戰，中國「掠奪式經濟」漸受抑制。然而，「川普2.0」時代，「掠奪式經濟」有捲土重來之勢，但此次發動者似乎變成美國。川普政府除祭出高關稅外，近日更拋出「日本5500億美元、南韓3500億美元投資預付」、「台美晶片製造五五分」等，若川普遂其所願，等同挾強權收割他國多年經濟發展成果，這難道不是「掠奪式經濟」？

過去數十年來，中國經濟在台商及外商的協助下快速崛起，躍居全球第二大經濟體，甚至一度挑戰美國最大經濟體地位。不過，中國經濟崛起的手法並不光明，仿冒剽竊是家常便飯，商業間諜時有所聞，低價傾銷也不是新聞；更有甚者，中國開始對外進行「經濟掠奪」、「經濟脅迫」等，惡名昭彰的「一帶一路」就是最好的例子。

回顧「川普1.0」時代，包括川普本人及白宮官員多次抨擊中國掠奪式經濟，更於2018年發動美中貿易戰，讓中國掠奪式經濟成長模式難以持續。

然而，「川普2.0」雖維持抗中路線，也將矛頭轉向盟友，台灣因對美貿易順差擴大而被盯上，但這是美中貿易戰爆發後，台美供應鏈合作更緊密的結果，也符合川普供應鏈「去中化」的目標；何況，在川普政府的關稅政策下，包括日、韓、台等盟友均承諾增加對美投資及採購，台灣更將國防支出提高到GDP的3%以上。

兩國經貿合作本應互惠互利，台灣今日的半導體產業優勢，既不是偷來的、更不是搶來的，而是多年來政府與民間共同努力的成果，如今川普政府開口就要五五分，台灣政府及人民如何能夠接受？（鄭琪芳）

