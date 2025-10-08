DDR4供應短缺 持續至明年Q2

威剛董事長陳立白預期，今年第四季才是記憶體大多頭的起點，2026年產業榮景可期。（資料照）

威剛董座陳立白：明年產業榮景可期

〔記者洪友芳／新竹報導〕外資指出，未來三季DDR4供應短缺達10~15%，部分DDR4規格合約價在第四季可能翻倍增加，DDR4報價有效期已縮短至不到一個月，這代表價格可能在數週內再次上調，DDR3漲勢更強，第四季有望出現高雙位數漲幅。記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白更預期，今年第四季才是記憶體大多頭的起點，也是嚴重缺貨的開始，2026年產業榮景可期。

缺口達10~15% 部分合約價Q4可能翻倍

陳立白表示，在AI軍備競賽的快速擴張下，全球大型雲端服務供應商（CSP）的剛性需求，不僅讓未來DRAM、NAND Flash合約價續揚走強，也將敲開2026年記憶體產業景氣榮景大門。

陳立白指出，自8月下旬開始，即感受到記憶體市況快速翻轉，全球大型CSP對明年的記憶體需求量遠高於預期，並提前下單鞏固明年貨源，使得上游原廠相繼傳出暫停報價並重新審視現有產能配置，陸續釋出立即漲價的訊息。加上目前正值AI應用模型從訓練走向推論，AI伺服器規模高速擴增，使得原本應用於PC及手機等系列產品的傳統記憶體產能遭到強大排擠，供貨已明顯縮減。公司看好2026年記憶體產業都將處於供貨吃緊、價格持續上升的強勢格局。

威剛昨公布9月營收52.44億元，刷新近19年來單月新高，月增5.24%、年增逾6成，為歷史第三高點；第三季營收以144.88億元創歷史單季次高，季增13.33%、年增55.19%；今年前三季營收371.73億元，年增22.9%，威剛預期全年改寫歷史新猷可期。

美系外資指出，觀察到主流記憶體供應商日前陸續停止向企業客戶提供DRAM報價，意味價格仍有上漲空間，並將美光投資評等上調至「優於大盤」，同時，目前參與記憶體上升循環週期還不算太晚；未來三季DDR4供應短缺將達10~15%，價格將可望續漲；NOR快閃記憶體預期第四季上漲5~10%，且漲價趨勢可望延續至2026年。

